Россия, к удивлению многих, убийство перенесла довольно легко – «Грапарак»

Русские не ошибаются, когда заявляют, что убийство их посла в Анкаре – это попытка вбить клин в российско-турецкие отношения. Россия, к удивлению многих, восприняла убийство достаточно легко. Это может означать только одно, после истории с Cy-24 многое изменилось в российско-турецких отношениях.

Вполне возможно, что почувствовавшая опасность расчленения Турция за это время успела достичь новых политических соглашений с Россией не только в вопросе Украины, Крыма и Сирии, но и формирующегося Евразийского экономического союза, при упоминании о котором совсем недавно первый президент России Михаил Горбачев сказал, он не исключает вероятности формирования на постсоветском пространстве прежнего союза в том же составе.

История, как говорится, имеет особенность повторяться, а в данном случае даже игроки прежние – Россия и Турция. Россия, которая в штыки воспринимает даже полеты турецких самолетов вдоль турецко-сирийской границы, обвиняет семейство президента Турции в краже сирийской нефти с помощью «ИГИЛ», согласилась на ввод турецких войск в Сирию и исполнение заветной мечты Эрдогана – установление вблизи этой границы так называемой бесполетной зоны.

Сирийские и турецкие курды вновь были обмануты, в то время как несколько месяцев назад Россия поощряла курдов. Турция и Россия всегда играют в грязные игры. Обе стремятся к доминированию в ближневосточном регионе. Не имея ощутимого преимущества друг над другом, они или непримиримые враги, или заклятые друзья, что иногда подрывается неприятными инцидентами. Военные перевороты, уничтожение российского самолета, убийство посла из этой серии.

Эдик АНДРЕАСЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Грапарак»