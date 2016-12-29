ОДКБ не существует?

29 декабря 2016 года, на участке армяно-азербайджанской государственной границы, к юго-востоку от села Чинари Тавушской области Армении, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения и вступили в бой с Вооруженными силами Республики Армения. В результате боя с армянской стороны погибли 3 военнослужащих.

Азербайджан, таким образом, осуществили нападение на государственные границы Армении, что означает, что этому должны последовать реакции стратегических союзников Армении – России и других государств-членов ОДКБ: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. При подготовке материала, однако, таких шагов со стороны союзников Армении не было, тогда как нападение было совершено на границы ОДКБ.

Не обращаясь к ожидаемым со стороны ОДКБ (в частности России) действиям или их возможному отсутствию, отметим, что этой провокации Азербайджана предшествовал ряд примечательных событий.

Искандеры и их эффект

Как известно, 21 сентября в ходе военного праздничного парада в честь 25-летия Независимости Армении были продемонстрированы приобретенные у России оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер». Было объявлено, что благодаря им в регионе сохранится баланс сил и, что имея это оружие, Армения получает сдерживующее преимущество над Азербайджаном.

Однако, 15 декабря вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин отправился с рабочим визитом в Баку с примечательной миссией. Рогозин, тем самым, в Баку дал разъяснения в связи с поставкой Армении «Искандеров» , и согласно публикациям прессы, также гарантировал, что они не будут применены против Азербайджана.

Раскол в ОДКБ

Прошедший 26 декабря в Санкт-Петербурге саммит глав государств-членов ОДКБ показал, что в этой структуре наличествуют серьезные проблемы, которые непосредственно наносят удар по интересам Армении. С декабря 2015 года на пост генерального секретаря ОДКБ должен назначаться представитель Армении. В 2015 году этот вопрос был отложен в связи с напряженными отношениями между Россией и Турцией.

На прошедшем в Ереване в октябре 2016 года саммите ОДКБ также был поднят этот вопрос. Назначение, однако, не произошло, так как якобы по причине болезни не прилетел в Армению президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который известен своей проазербайджанской позицией (в последствие выяснилось, что Назарбаев не был болен).

В повестке дня саммита в Петербурге был также вопрос назначения представителя Армении, который, однако, и на этот раз не получил решение из-за отсутствия главы Беларуси Александра Лукашенко (отметим, что в конце ноября Лукашенко посетил Азербайджан, где ему был оказан теплейший прием).

Сопоставив все это, можно с уверенностью утверждать, что назначение представителя Армении в ОДКБ проваливается договорными партнерами Армении, которые выступают с явно выраженных проазербайджанских позиций.

Объединенная группировка и ПВО

За последние несколько месяцев активно проводится процесс создания объединенной группировки войск на основе 102-ой российской военной базы и 5-го корпуса ВС Армении. Объявляется, что этим Армения получает дополнительные гарантии безопасности и что Россия еще более «усердно» займется безопасностью Армении.

Ранее, как известно, Армения и Россия подписали соглашение «О создании единой региональной системы коллективной безопасности ПВО на Кавказе», который также должен служить обеспечением безопасности Армении.

Однако …

Однако последняя диверсия Азербайджана напрямую показывает, что Баку абсолютно наплевать и на ОДКБ, и на объединенную группировку, и на ПВО, и на союзников Армении.

Эта позиция Азербайджана, нужно отметить, вполне обоснована, потому что как показала практика, Баку может себе позволить напасть на государство, выступающее членом оборонного альянса, и быть уверенным в том, что союзники этого государства сохранят безмолвие.

Трудно представить хотя бы один случай, что какая-либо страна посмеет напасть на государства -членов НАТО. Это, по меньшей мере, «страшно», так как реакция НАТО будет довольно «жестокой». А в случае с ОДКБ, получается, что не так уж и страшно. Член оборонного альянса Армения всегда вынуждена в одиночку противостоять, защищаться, наказывать и «запугивать» своего противника, и, следовательно, возникает вопрос к этому альянсу относительно целесообразности членства Армении… Тем более, что в рамках этого альянса Армения иногда вынуждена присоединяться к заявлениям, которые не вытекают из интересов Еревана.

Позднее генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа выступил с заявлением, в котором, в частности, говорится: «В Секретариате ОДКБ с особой тревогой восприняли информацию о вооруженном инциденте возле села Чинари Республики Армения. Рассматриваем эти действия на территории государства-члена ОДКБ как провокационные, особенно на фоне достаточно тяжелого инцидента в Нагорно-Карабахской Республике с применением тяжелого вооружения и бронетехники в апреле сего года».

Таким образом, можно констатировать, что ОДКБ, выступая с официальным заявлением, тем не менее, не осуждает Баку за инцидент и ограничивается довольно размытыми краями. Бордюжа в своем заявлении не отмечает об оказании поддержки Армении, не обвиняет Баку и выражает только «обеспокоенность».

Напомним, что недавно «Союз информированных граждан» опубликовал видео об ОДКБ и безопасности Армении.

Ваге Гукасян

«Союз информированных граждан»