Турецкая Sabah: претензии России на гегемонию в Сирии чреваты трениями с Ираном

«В предстоящее время будет идти работа над тем, чтобы «московская декларация», согласованная министрами обороны и иностранных дел трех стран, и саммит, который состоится в столице Казахстана, Астане, эволюционировали в сторону постоянного перемирия и политического урегулирования. Хорошо, но что это значит для России и, главное, для нас?», – задается вопросом колумнист проправительственного турецкого издания Sabah Хилал Каплан (Hilâl Kaplan) в статье «Чего от нас хочет Россия?» и далее пишет (перевод на русский – издания Иносми.Ру):

Россия в результате военного вмешательства в Сирию с 30 сентября 2015 года обрела бесспорное превосходство как на поле боя, так и в дипломатической сфере. А базирование российских военно-морских сил в Тартусе и авиабаза Хмеймим близ Латакии стали ощутимыми военными выгодами в этом процессе.

Путин как первый лидер, позвонивший президенту Эрдогану после попытки госпереворота 15 июля и заявивший о своей поддержке, желает при сотрудничестве с Турцией, с которой он отнюдь не случайно выбрал момент для налаживания отношений, стать «лидером, положившим конец гуманитарному кризису века» и укрепить свою силу в регионе. Кроме того, поскольку скорейшее урегулирование сирийского кризиса, высосавшего энергию практически всех региональных стран и кардинально изменившего внутренние динамики, — это общее желание, и США давно освободили это пространство, лидерство России почти не встречает возражений.

На самом деле, Россия в течение какого-то времени вела переговоры о перемирии с США. Но, кроме пиара «пицца-водка», на них не удалось получить какого-либо результата. Это были не единственные переговоры, которые не имели эффекта на поле боя. По сути, женевские переговоры были обречены на безрезультатность и не дали ничего, кроме еще большего усложнения процесса. Поэтому Россия, сотрудничая с двумя региональными странами с активной военной силой на поле боя, дает миру четкий сигнал. Можно предположить, что с распространением перемирия подобно тому, что было обеспечено в Алеппо, по всей территории Сирии, исключая борьбу с террористическими организациями, и продвижением политического урегулирования Россия надеется исправить свой имидж безжалостной силы в глазах мусульманских стран.

Важнейший момент, в котором Турция и Россия сходятся, — это защита территориальной целостности Сирии. Ведь теперь Турция не уверена в том, что США выступают против возможного сценария раздела в Сирии и, более того, в Турции. Отношения, которые стали натянутыми после попытки переворота как в контексте террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена (Fethullah Gülen), так и Отрядов народной самообороны (YPG), ограниченная поддержка операции «Щит Евфрата» и то, что мы были брошены в полном одиночестве в Эль-Бабе, — все это углубило наше сотрудничество с Россией. Иными словами, наравне с нашим сближением с Россией, необходим и анализ того, как США подтолкнули нас к этому.

На момент написания этой статьи информагентства сообщают две важные новости. Путин заявил, что соглашение о перемирии достигнуто, Турция и Россия выступят гарантами. Это можно интерпретировать как сигнал к тому, что претензии России на становление гегемоном в Сирии могут повлечь за собой трения с Ираном. Кроме того, прошлой ночью российские самолеты обстреляли объекты ДЕАШ (ИГИЛ – ред.) на юге Эль-Баба. Хотя это не те районы, где воюют ВС Турции, ДЕАШ в Эль-Бабе бомбит не коалиция во главе с США, а Россия, и это обладает критически важным значением.