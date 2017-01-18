Евразийские мечты в отношениях с Ираном

Закрыта ли тема железной дороги Иран-Армения?

Главным внешнеполитическим событием 2016 года, наверное, можно считать визит президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани в Армению.

2 апреля 2015 года состоялось историческое событие между Ираном и шестью странами – США, РФ, Великобританией, Францией, Китаем и Германией. Был найден путь решения одной из сложнейших задач. После продлившихся несколько дней напряженных переговоров было подписано соглашение по иранской ядерной программе.

Были отменены действующие против Ирана санкции. После отмены западных санкций стало очевидно, что Иран диверсифицирует отношения – во благо развития страны, рассматривая все поступающие предложения и проекты. Также стало очевидно, что Иран намерен расширить отношения с Арменией в разных сферах. Официальный Тегеран в течение последних лет время от времени посылает важные месседжи официальному Еревану.

Казалось бы, что Армения, у которой есть серьезные проблемы с двумя из соседних стран, должна более целенаправленно углублять отношения с Ираном и Грузией и переходить от слов к делу. Однако… Пока что мы имеем то, что имеем.

Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Армении время от времени говорил о газопроводе Иран-Армения, о диаметре газопровода, о транзите газа, о необходимости инвестировать средства для строительства железной дороги.

Что мешает – отсутствие инвестиций или отсутствие воли в правительствах двух стран? Еще 27 января 2015 года в Ереване «Аравот» задала этот вопрос главе внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, отметив также причины, по которым затягивается строительство ГЭС, газопровода, железной дороги Иран-Армении. В ответ на наш вопрос глава МИД Ирана тогда заявил: «Политическая воля есть. Сейчас ведутся обсуждения с целью найти решения, иранская сторона осуществляет проект по строительству ГЭС, мы представили определенные технические параметры, после получения ответов на них появятся возможности для прогресса. Были проведены трехсторонние обсуждения касательно железной дороги, приято положительное решение. Мы надеемся, что процесс будет продвигаться быстрыми темпами. В остальных сферах – энергетики, газа, электроэнергии, в Иране были проведены результативные переговоры, имели место договоренности, которые, возможно, дадут результаты… Мы надеемся, что благодаря существующей политической воле остальные вопросы будут решены».

Иранская сторона всегда заявляла о своей готовности по строительству газопровода Иран-Армения в том смысле, что если будет соответствующий диаметр трубопровода, нет никаких проблем, а также по части строительства железной дороги и ГЭС.

Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в РА Мохаммед Рейиси пару лет назад, говоря о газопроводе Иран-Армения, отметил следующее: «Газопроводом этого диаметра невозможно осуществлять транзит. Если трубопровод будет соответствующего диаметра, то не будет никаких проблем в вопросе транзита газа через Армению». Посол тогда добавил, что для строительства необходимы инвестиции в размере 3-4 млрд. долларов.

В декабре восторженные заявления звучали и по поводу визита Хасана Роухани в Армению, однако представим достойный внимания факт: на официальном сайте МИД Армении в разделе «Двусторонние отношения» страница об отношениях с Ираном была обновлена 09.02.2015 года, а данные о торговых отношениях Армения-Иран – в 2013 году.

Тем не менее, в результате долгожданного визита президента Ирана в Армению Серж Саргсян и Хасан Роухани выступили с совместным заявлением, в котором, в частности подтвердили решительность – расширять двусторонние отношения: «Президенты подчеркнули важность реализации этих договоренностей в плане увеличения объемов товарооборота между двумя государствами и развития инфраструктур, повышения уровня сотрудничества в энергетике, транспорте, связи, промышленности и других отраслях экономики».

Однако отметим, что в ходе визита Роухани в Армению вопрос железной дороги Иран-Армения не обсуждался вообще. В совместном заявлении говорилось: «Обоюдно подчеркнута важность расширения и развития транспортных возможностей между Арменией и Ираном. В данном контексте президенты подчеркнули в рамках международного коридора Север-Юг необходимость использования международных транспортных и транзитных путей, связывающих через территории Армении и Ирана Персидский залив с Черным морем. Президенты подчеркнули важность реализации и взаимной поддержки Арменией и Ираном экономических, транспортных, научно-технологических, гуманитарных и других совместных проектов.

Президенты отметили значимость расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере газа и электроэнергетики, а также эксплуатации 3-ей линии электропередач и увеличения объемов поставляемого из Ирана в Армению газа».

В заявлении отмечалось, что стороны подчеркнули важность текущих переговоров между Исламской Республикой Иран и Евразийским экономическим Союзом вокруг соглашения о торговле на льготных условиях и в этом контексте поддержку Республики Армения: «Президенты приветствовали отмену выездных и въездных виз между двумя странами для расширения деловых связей, экономической и инвестиционной деятельности, а также стимулирования туризма». Достойной внимания была также та часть совместного заявления, в которой Серж Саргсян и Хасан Роухани считают необходимым утверждение и дальнейшее укрепление прочного мира, стабильности и безопасности в регионе, для достижения этой цели подчеркнув важность приложения усилий, направленных на урегулирование существующих конфликтов, и расширения всестороннего регионального сотрудничества».

Касаясь карабахского конфликта «президенты двух государств подчеркнули, что он должен урегулироваться мирным путем, на основе Устава ООН, основополагающих норм и принципов международного права».

«Президенты двух государств выразили уверенность, что договоренности, достигнутые в результате положительного завершения состоявшихся вокруг ядерной программы Ирана переговоров, послужат во благо региональной и международной безопасности и стабильного развития. Президенты двух государств подчеркнули необходимость продолжения нацеленных на всеобщий мир совместных консультаций вокруг актуальных региональных и международных проблем».

Как известно, в результате договоренности между Арменией и Ираном осуществляется обмен газа на электроэнергию. «Исходя из соображений обеспечения необходимых объемов энергоносителей в Республике Армения в результате отмеченного обмена и в результате договоренностей, достигнутых на прошедших в Ереване четырехсторонних переговорах, мы коснулись задействования энергетического коридора Иран-Армения-Грузия-Россия. Обменялись мыслями по поводу планов создания международного транспортного и транзитного коридора Персидский залив – Черное море, осуществлением которых облегчится международная перевозка грузов, будет дана возможность при минимальных транспортных затратах иранским товарам войти в европейские рынки, а также привлечь транзит грузов из других стран. Это будет не только самый короткий и безопасный путь для иранского транспорта через Армению, но также явится очень серьезным стимулом для роста объемов товарооборота между нашими странами»,- заявил Серж Саргсян по итогам армяно-иранских переговоров.

Прибывший с официальным визитом в Армению президент ИРИ Хасан Роухани в Ереване заверил, что в результате переговоров с президентом РА Сержем Саргсяном они достигли ряда соглашений и договоренностей.

Тогда как официальный Ереван продолжал говорить о ЕАЭС. На встрече с президентом Ирана премьер-министр Армении Карен Карапетян подтвердил «готовность Армении тесно содействовать процессу переговоров Иран-ЕАЭС».

21 декабря в Ереване состоялся бизнес-форум Иран-Армения, цель состояла в том, чтобы способствовать росту торговли и инвестиций между двумя странами. На открытии выступил первый заместитель министра экономического развития и инвестиций РА Гарегин Мелконян. Согласно сообщению, распространенному министерством он представил возможности экспорта из Армении на два крупных рынка – ЕС и ЕАЭС: «Армения – единственная страна в регионе, которая имеет довольно сбалансированные торговые отношения с союзами, в состав которых входят страны с крупными рынкам. Произведенный в Армении товар свободно, без таможенных оформлений экспортируется в страны-члены ЕАЭС».

Продолжение – в номере от 18 января.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

17.01.2017г