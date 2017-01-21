Сведение счетов не послужит своей цели

Почему Ильхам Алиев так настойчиво пытается поквитаться с посетившим Арцах блогером Александром Лапшиным, и почему обращается по этому вопросу к своему «кровному брату» Александру Лукашенко? Понятно, что он не хочет, чтобы кто-либо посещал Арцах, люди боялись, что за такой визит они могут очутиться в азербайджанской тюрьме. Почему «брат» идет навстречу президенту Азербайджана? Опять-таки ясно, здесь нет никакой лирики, только нефть, деньги и прочее.

Прекратят ли люди, журналисты, политики, общественные деятели после сведения счетов с Лапшиным посещать Арцах, если у них возникнет такое желание? Конечно, нет. Несколько лет назад я брал интервью у американского астронавта Чарльза Дьюка, которого Азербайджан также включил в свой черный список за посещение Арцаха. Когда я спросил у него об этой истории, он с юмором ответил: «Я ходил по Луне, и это, думаю, дает мне право гулять там, где мне захочется». Ставший христианским проповедником астронавт чувствует себя «как дома» на всей планете.

В отношении нас, журналистов, это еще более верно, потому что одной из наших самых важных миссий, я думаю, находить интересные истории и рассказывать о них. Я уверен, что у меня не будет никаких проблем с властями Грузии, если я посещу Южную Осетию или Абхазию, чтобы рассказать своим читателям или телезрителям, как там живут люди. В Тбилиси может не понравятся мои истории, но эта страна, в отличие от Азербайджана и Беларуси, уже достигла определенного уровня, когда государство не пытается самоутвердиться, наказывая журналиста. У Израиля, гражданином которого также является Лапшин, есть такое понимание. Как недавно напомнил известный израильский политолог Авигдор Эскин, многие граждане Азербайджана и Турции посещают сектор Газа, что не по душе Тель-Авиву. Но ни у кого и в мыслях не проходит арестовать их.

Мне кажется, любой журналист, независимо от его национальности и политических убеждений, должен выразить свою солидарность с Лапшиным, так как проблема здесь не в том, чтобы защитить Арцах или доказать неправоту руководства Азербайджана, это вопрос свободы, толерантности и профессиональной деятельности.

Я думаю, что свое слово должны сказать и европейские структуры. Хотя может и не скажут. Получат пару банок икры и промолчат.