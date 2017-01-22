Мусорные свалки на межгосударственной автомагистрали Армения-Грузия: фоторяд

Губернатор марза Тавуш Овик Абовян на заседании областного совета Тавуша обратил внимание руководителей общин на недопустимость скопления мусора на обочинах межгосударственной автомагистрали.

На окраине села Птхаван Ноемберянского региона, на обочине межгосударственной магистрали образовалась мусорная свалка. Отсюда примерно 100 метров до Баграташенской таможни, ниже межгосударственной дороги примерно на 70 метров – мусорная свалка. На берегу реки Дебед – еще одна мусорная свалка.

18 января мы увидели, что на прибрежной мусорной свалке начался пожар. Мусорные свалки в начале подъездной дороги из Грузии в Армению не создают положительного впечатления об Армении.