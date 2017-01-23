РПА не нуждается в Царукяне и вызванном им «переполохе»: Ваграм Багдасарян

Ваграм Багдасарян уверен, что Гагик Царукян – меценат, самостоятельный человек и самостоятельно принял решение

«А что именно вас беспокоит касательно Гагика Царукяна?»,- вопросом на вопрос ответил глава фракции РПА Ваграм Бадсасарян всем тем, кто обеспокоен возвращением Гагика Царукяна и заверил, что он может занять свое место под политическим солнцем.

Напомним, что вчера Гагик Царукян заявил, что вновь открывает закрытую страницу политической деятельности. Свое решение о возвращении в политику он обосновал тем, что «воздержался бы от участия в политических процессах, если бы видел, был бы уверен, что страна идет по правильному пути».

Ваграм Багдасарян задает Гагику Царукяну следующий вопрос: а какой путь правильный? «Я вообще не представляю какой-либо политической силы, которая представляла бы заявку на политическую деятельность и расхваливала бы власть. Естественно, все те, кто хочет найти свое место в политическом поле должны критиковать власть. И я считаю это естественным, я приветствую любого политического деятеля, политическую силу, которая конституционным путем представляет заявку на участие в политических процессах».

На наш вопрос о том, что Серж Саргсян ранее заявлял, что политическая арена – не место Царукяну, а сейчас выходит, что место, Ваграм Багдасарян ответил: «Люди, выступающие с революционными лозунгами, призывающие провести новые президентские выборы, люди, которые препятствуют нашей национальной безопасности, мы категорически против этого и не позволим подвергать страну потрясениям. Но мы приветствуем всех тех, кто хочет занят своем место в политическом поле».

Гагик Царукян говорит, что решение вернуться в политику – его крест, который он будет нести до конца. На наш вопрос, почему он взял на себя ответственность – нести этот крест, Ваграм Багдасарян ответил: «Любой гражданин РА, который делает что-то для своей страны, должен считать это дело своим крестом и нести его. Я в этом не вижу ничего плохого».

Есть ли у Гагика Царукяна на этот раз разрешение вернуться в политику, ему разрешили? Ваграм Багдасарян ответил: «Все те политические деятели, особенно оппозиционные, которые ждут разрешения, было бы лучше, чтобы вообще не представляли заявку на участие в политических процессах». Есть мнение, что это всего лишь имитация, и Гагик Царукян сотрудничает с Сержем Саргсяном – ему отведена роль Артура Багдасаряна – всего лишь не позволить оппозиции получить голоса избирателей, можете исключить эту версию? На наш вопрос Ваграм Багдасарян ответил: «Мне бы не хотелось компрометировать и критиковать политическую силу, которая собирается принимать участие в политических процессах. Считаю, что он – самостоятельный человек и принял самостоятельное решение. Подобная критика неуместна. А РПА вместе со своим лидером не нуждаются в том, чтобы направлять кого-либо и вызывать какой-то переполох. Наша цель в том, чтобы политическое поле состоялось, особенно речь идет об оппозиционном поле». На наш вопрос, считаете ли Вы Гагика Царукяна политическим деятелем, Ваграм Багдасарян затруднился ответить: «Пусть он представит свою программу, после этого мы поговорим об этом». Галуст Саакян считает Царукяна меценатом, а Ваграм Багдасарян разделяет это мнение? «Да, он действительно является меценатом, он финансирует довольно серьезные программы, и никто не может отрицать этого».

По словам лидера ОНС Паруйра Айрикяна, он приветствует тот факт, что Гагик Царукян больше не будет выполнять волю Сержа Саргсяна, который несколько лет назад вытеснил его из политики. На вопрос, может ли в дальнейшем выясниться, что Гагик Царукян работает для Сержа Саргсяна, Айрикян ответил: «Всякое может быть, для меня ясно одно: если кто-то ведет борьбу под лозунгом «нет режиму», то это еще ничего не означает. Однако если кто-то ведет борьбу для того, чтобы граждане РА стали хозяевами своей страны, я приветствую это». На наш вопрос, считаете ли Вы возможным сотрудничество с Царукяном, Айрикян ответил вопросом: «А Царукян делал заявления о том, что граждане РА должны стать хозяевами своей страны?»

На замечание что в предвыборный период политические деятели могут делать заявления о чем угодно, Паруйр Айрикян ответил: «Нет, не могут, они должны иметь этот уровень. Мы сделали заявление о гражданской инициативе, и там собираются люди, среди которых Гагика Царукяна нет».

Мы напомнили, что когда-то Айрикян был разочарован в Гагике Царукяне: «Разочарован? Ничего подобного. Надо для начала восхититься, чтобы потом испытать разочарование. Я не считаю его политическим деятелем. Он бизнесмен. Да, мы сотрудничали с ним в каких-то вопросах, но это не было политическим сотрудничеством».

Рипсиме ДЖЕБЕДЖЯН

Газета «Аравот»

18.01.2017г