Рафик Арутюнян: «Мой дед Арутик был воином Андраника»

Уже год, как с нами рядом нет Рафика Николаевича Арутюняна, учредителя-президента фирмы «Нарек», известного бизнесмена и благотворителя, одного из основоположников бизнеса в независимой Армении, члена совета Союза промышленников и предпринимателей Армении.

«Природа наградила его не только силой и пытливым умом, но и открытым, честным, неподкупным характером». Эти похвальные слова в его адрес были опубликованы в газете «Манкаварж» (Педагог) в 1967 году, когда 22-летний юноша Рафик Арутюнян уже успел стать чемпионом Армении по классической борьбе и завоевать звание мастера спорта СССР, будучи еще студентом физико-математического факультета педагогического института имени Х.Абовяна.

Спустя почти полвека после опубликования этих слов, когда Рафик Арутюнян навечно покинул этот мир, для всех он остался яркой личностью, верным другом, примерным мужем, заботливым отцом, опытным руководителем, большим патриотом. А по характеристике старшей дочери, доктора филологических наук, профессора Венецианского университета Соны Арутюнян, «человеком с невинностью ребенка, но с отеческой рукой».

Рафик Арутюнян родился в 1945 году в г. Артик. Отец – Никол Арутюнян, юрист, занимал разные руководящие должности, был депутатом Верховного Совета Арм. ССР, всю свою силу и энергию отдал на благо родины. Мать – Амалия Сукиасян, заслуженная учительница.

В 1967 году, после того как Рафик Арутюнян получил звание мастера спорта СССР, республиканские газеты начали писать о нем, что «он уже поднимается по лестнице своей мечты». Но у него была еще одна цель – физика, которой, однако, он не ограничился. В 1968 году, блестяще окончив физмат, поступил и удачно закончил факультет экономики и товароведения ЕрГУ, получив специальность экономиста.

Настало время накопленные знания использовать на благо процветания родины, что он и делал до конца своей жизни.

Занимал разные должности, в том числе

1968-1970 г.г. секретаря комитета ЛКСМ Армении ЦУМ-а,

1970-1972 г.г. начальника организацонного отдела Спандарянского района ЛКСМ Армении,

1972-1977 г.г. начальника опытного производства Армянского филиала ВНИИТЭ,

1982-1983 г.г. начальника управления колхозными рынками министерства торговли АССР,

1983-1984 г.г. начальника отдела организации оптовой торговли Госснаба АССР,

1984-1985 г.г. начальника управления оптовой торговли и мобилизации внутренних ресурсов Госснаба АССР,

1985 г. начальника управления по контролю за поставками продукции Госснаба АССР,

1985-1987 г.г. начальника управления государственного контроля за использованием материальных ресурсов в народном хозяйстве Госснаба АССР,

1987-1988 г.г. начальника Государственной инспекции цен Госкомцен АССР,

1988-1990 г.г. начальника отдела Государственного контроля цен в отраслях народного хозяйства Госплана АССР,

1990 -1991г.г. проректора по хозяйственным вопросам межотраслевого института переподготовки кадров «Новые направления в технике и технологии»,

1991-1992 г.г. директора представительства ККФ «Ленглавснаба» Санкт-Петербурга в Армении.

Когда в Армении стали формироваться новые рыночные экономические отношения, сторонник нового и прогрессивного Рафик Арутюнян в 1992г. основал фирму «Нарек», в качестве партнеров избрав итальянцев. Построив крепкий армяно-итальянский мост сотрудничества, за короткий период стал активным распространителем итальянского дизайна и стиля в Армении. Рафик Арутюнян до конца жизни блестяще руководил фирмой «Нарек», которая продолжает свою деятельность благодаря усилиям опытных сотрудников фирмы и членов семьи, опираясь на его девиз «Всегда вперед, только вперед».

Арсен Казарян, Президент Союза промышленников и предпринимателей Армении: «Экономика независимой Армении начала девяностых была похожа на бушующее море, мало кто знал, что делать и как. Рафик Арутюнян, прошедший большую школу, был одним из немногих, кто стал в нашем новом бизнесе одним из первых и опытных капитанов. И хотя он был нашим старшим товарищем, но с отцовской теплотой и доброжелательностью учил и пояснял, что бизнес является основой нашей государственности. Он был не из тех, кто разрушает старое, а, взяв оттуда лучшее, создавал новое. Он стал примером для бизнесменов не только в бизнесе, но и в человеческих дружеских отношениях. И не случайно, что почти на всех заседаниях нашего Союза он являлся и председателем, и ценителем – наш прекрасный друг и благодетель Рафик Арутюнян».

Занимая разные должности, Рафик Арутюнян свои знания и опыт без остатка отдал на процветание своей родины, добиваясь высоких результатов во всех вверенных ему областях. Был требовательным к себе и к окружающим. Любил соревноваться и побеждать, стремился к совершенству. Если в советское время проявились его качества опытного руководителя, то во времена независимой Армении наряду с блестящими способностями бизнесмена проявились и его достоинства благодетеля. Воодушевлялся Арцахскими победами, скорбел о военных потерях, печаль пытался рассеять, оказывая помощь инвалидам, а также семьям погибших в Арцахской войне. Помогал нуждающимся детям, студентам, старикам, и всем, кто обращался к нему за помощью. Постоянно под его пристальным вниманием находилась Ширакская область – место его рождения, которой он неоднократно оказывал свою помощь. Он испытывал глубокое уважение к деятелям культуры, спонсировал мероприятия, издание книг, концерты. Был членом поддерживающего культурные программы общества бизнесменов «Друзья Италии» Посольства Италии в Республике Армения.

Многосторонне одаренная личность, играл на фортепиано, таре, гитаре и свирели. Любил слушать классическую музыку, армянский дудук в исполнении Ваче Овсепяна, Мкртыча Малхасяна, Геворга Дабагяна, любил песни сасунцев. «Мои предки из Сасуна, брат моего деда, Арутик, был воином Андраника», – с гордостью часто повторял он.