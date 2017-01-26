«Нет, однозначно, нет!»: гражданское общество не верит новоявленным «оппозиционерам»

Несколько месяцев назад всем показался бы всем чем-то из области фантастики выход из Республиканской партии рьяного деятеля РПА, обеспечивающий голоса для РПА и ее лидера во время различных выборов, Овика Абраамяна, и тем более его переход, как и Сейрана Оганяна, долгие годы занимавшего пост министра обороны в годы правления республиканцев, в оппозицию к РПА. Однако сегодня невозможное стало явным, если, конечно, речь не идет о простой инсценировке.

На роль факелоносца оппозиции претендует так и не осуществивший эту миссию несколько лет назад Гагик Царукян. Его очередное появление на политической арене для объединении оппозиционных к РПА сил также вызывает подозрения. Об этих деятелях и их притязания стать альтернативой власти уже начали высказывать свои мнения политики и политологи. А мы пожелали услышать голоса тех людей, которые на политические игры смотрят со стороны в статусе наблюдателя. Ведь часто «боковым зрением» видится лучше.

Медиаэксперт Самвел Мартиросян призывает на время забыть слово «оппозиция»: «На политическом поле Армении партии пока еще не сформировались в своей классической форме. Идеология и политические подходы: все это спонтанно, ситуационно и непроявленно. По этой причине я вообще у нас пока не применял бы слово «оппозиция». У нас есть власть имущие политические силы, стремящиеся к власти политические силы и бесцельные политические силы. При такой классификации, мне кажется, можно примерно понять, кто есть кто. И в какой момент».

Правозащитник Артак Киракосян об этих трех деятелях высказал следующее мнение: «Они более реакционны, по моему мнению, чем РПА. Если даже они оппозиционны РПА, то не оппозиционны действующей коррупционной системе».

Блогер Изабелла Абгарян на вопрос «Аравот», видите ли в качестве оппозиции Овика Абраамяна, Сейрана Оганяна, Гагика Царукяна, ответила: «Нет, не вижу. Каждый из них думает только о защите своих интересов, иначе они давно ушли бы в отставку и стояли на площади Свободы.Кроме этого, они того же качества и типа, что и члены РПА».

Архитектор Сархат Петросян об этих деятелях сказал: «Я их считаю результатом столкновения интересов в наличествующей и правящей политической системе, что вполне нормально. Оппозиция – нет, никогда!».

Более резкими были эксперт в сфере образования Анаит Бахшян и журналист Карине Калантарян, ограничившиеся только резкой и подчеркнутой фразой: «Нет! Однозначно, нет!».

Подготовила Меланья БАРСЕГЯН