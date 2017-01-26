Всемирный банк: в 2017 году ожидается рост цен на промышленно-сырьевые товары

Ограниченное предложение и высокий спрос будут способствовать росту цен на энергоносители и металлы

ВАШИНГТОН, 24 января 2017 года. – Согласно прогнозам Всемирного банка, в 2017 году заметно вырастут цены на сырьевые товары и товары промышленного назначения, такие как энергоносители и металлы, в условиях сокращения предложения и повышения спроса.

В своем докладе «Перспективы товарно-сырьевых рынков», опубликованном в январе 2017 года, Всемирный банк не изменил свои прогнозы, согласно которым цена на сырую нефть в этом году должна составить 55 долл. США за баррель, что на 29 процентов выше, чем в 2016 году. Прогноз цен на энергоносители основан на предположении о том, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие нефтедобывающие страны частично выполнят условия соглашения об ограничении объема добычи, заключенного после продолжительного периода неконтролируемого роста объемов производства.

Банк скорректировал в сторону повышения свой прогноз цен на металлы до 11 процентов, по сравнению с 4 процентами, которые ожидались в октябре на фоне дальнейшего сокращения предложения и устойчиво высокого спроса со стороны Китая и промышленно развитых стран.

«Падение цен на большинство биржевых товаров, судя по всему, прекратилось в прошлом году, а в 2017 году начнется их рост», – говорит Джон Баффез, старший экономист и ведущий автор доклада. – «Однако на эту динамику могут повлиять изменения в политике».

Цены на сельскохозяйственную продукцию в целом должны вырасти на 1 процент в 2017 году. В частности, ожидается незначительное повышение цен на масло и семена масличных культур, а также на сельскохозяйственное сырье, в то время как цены на пшеницу, согласно прогнозам, должны понизиться почти на 3 процентов, учитывая прогнозируемый рост предложения.

Ожидается понижение цен на драгоценные металлы на 7 процентов вследствие повышения базовых процентных ставок, которое должно повлечь за собой снижение объема покупок драгметаллов в порядке инвестирования средств.

В разделе «В центре внимания» показано, как экспортирующие сырьевые товары страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны серьезно пострадали в результате замедления темпов роста инвестиций с 7,1 процента в 2010 году до 1,6 процента в 2015 году.

«Низкий уровень инвестиций, как государственных, так и частных, препятствует росту активности в целом ряде секторов в экспортирующих сырьевые товары странах с формирующимся рынком и развивающихся странах», – говорит Айхан Козе, директор Группы по перспективам развития Всемирного банка. – «В большинстве этих стран возможности противодействия замедлению роста инвестиций при помощи мер политики ограничены, в связи с чем им приходится прибегать к мерам, направленным на улучшение деловой конъюнктуры, стимулирование диверсификации экономики и повышение эффективности государственного управления, с тем чтобы улучшить более долгосрочные перспективы роста».

Доклад Всемирного банка «Перспективы товарно-сырьевых рынков» публикуется раз в квартал, в январе, апреле, июле и октябре. В этом докладе приводятся результаты подробного анализа рынка по пяти основным товарным группам, включая энергоносители, металлы, сельскохозяйственную продукцию, драгоценные металлы и удобрения. В настоящем выпуске горизонт прогнозирования расширен до 2030 года, прогнозы представлены по более широкой категории товаров – по 46 наименованиям. Кроме того, представлены данные за прошлые периоды.