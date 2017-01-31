«Арьев изначально заявил: для него приемлема та формулировка, которая приемлема для азербайджанской делегации»

Наира Карапетян – о зимней сессии ПАСЕ

В беседе с «Аравот», подводя итоги зимней сессии ПАСЕ, завершившейся 30 января, член армянской делегации, депутат от фракции РПА Наира Карапетян отметила, что ничего необычного не произошло. На наше замечание о том, что в ходе сессии был принят доклад главы делегации Верховной рады Украины в ПАСЕ Владимира Арьева, в котором нашли место антиармянские формулировки, Наира Карапетян ответила: «В лице Арьева мы стали свидетелями еще одного случая неконструктивного сотрудничества, констатировали его зависимость от позиции азербайджанской делегации и азербайджанской пропаганды. И я могу обосновать свое заявление рядом доказательств. В отличие от других случаев, Арьевым было допущено множество ошибок, и нами официально был поднят данный вопрос в ходе политического заседания ЕНП и неофициально – всеми возможным и доступным делегатам».

Наира Карапетян констатировала, что доклад Арьева, не имеющий никакого отношения к конфликту, далекий от политических соображений и подготовленный в комиссии по культуре и медиа, доклад, в котором предметом изучения не являлись даже территории стало очередной платформой для использования опасной политической риторики. Армянский делегат выразил свою озабоченность в связи с тем, что вырвать из контекста такой вопрос, как притеснения и преследования в отношении журналистов и сделать его темой политических обсуждений, как минимум является неуважением к данной проблеме. Отметим, что Наира Карапетян, напомнив о четырехдневной апрельской войне с трибуны ПАСЕ заявила: «Кстати, с целью освещения событий четырехдневной войны – прямо с места военных действий в НКР поехали много журналистов, представляющих мировые СМИ: с 1 по 8 апреля здесь побывало 68 журналистов, представляющих 37 средств массовой информации, позже к ним присоединились более ста журналистов, представляющих такие СМИ, как CNN, RAI, Al Jazeera, New York Times, Lifenews, Medusa и другие. Уверена, что многие из вас, вспомнят выступление главы МИД НКР в прямом эфире CNN. Разве данный факт говорит о том, что в Карабахе нет свободы слова? Нет, это подтверждает обратное».

Касаясь записи Арьева, сделанной на его страничке в Фейсбуке о том, что «армяне с коньяком в руках бегали за ними, чтобы подкупить», то Наира Карапетян отметила следующее: «И это заявление не выдержало критики и подверглось жесткой критике со стороны политической фракции ЕНП, и поскольку Акселем Фишером были инициированы наши переговоры с Арьевым, чтобы мы пришли к взаимопониманию, изначально Арьев сказал, что для него будет приемлема та формулировка, которая будет приемлема для азербайджанской делегации. Если кому-то необходимы дополнительные доказательства его предвзятости, то этот кто-то просто слеп». Наира Карапетян отметила, что она сама перевела запись, сделанную Арьевым на своей страничке в Фейсбуке, поскольку владеет украинским, и это соответствует действительности, хотя Арьев пытался представить, что, якобы имеет место неверный перевод.

По словам армянского делегата, остальные делегаты ПАСЕ были разочарованы тем, что ПАСЕ отказала в проведении незамедлительных дебатов касательно Турции: «Многие были в этом заинтересованы, многие были глубоко озабочены происходящими в этой стране процессами, для многих были неприемлемыми решение Бюро и результаты голосования, когда в очередной раз мы стали свидетелями того, что количество берет верх над качеством». В ходе обсуждений в комиссиях ПАСЕ Наира Карапетян отметила: «В регламентной комиссии ПАСЕ активно обсуждались пути создания инструментов независимого расследования обвинений в коррупции и сохранения чистого имени ПАСЕ. В регламентной комиссии находится доклад, в котором предложены изменение для того, чтобы понять, какими будут последующие шаги в результате подкупа подобных делегатов: судьба доклада и тех делегатов, которые обвиняются в коррупции. Это касается и невинных людей: я не думаю, что такие будут».

На наше замечание о том, что антиармянские формулировки в документах ПАСЕ стали встречаться все чаще, Наира Карапетян ответила: «ПАСЕ является платформой, где легче всего обеспечить подобные формулировки, поскольку эта структура позволяет делегатам быть независимыми и выражать свое личное мнение, не учитывая даже ту политику, которую ведет их страна». По словам Наиры Карапетян, только в ПАСЕ турки и азербайджанцы могут подкупать людей, а в переговорном процессе – в рамках Минской Группы им не удается достичь успеха.

Мы напомнили, что их оппоненты, например, эксперт Центра политических и международных исследований Рубен Меграбян, говоря об армянской делегации, отмечает, что «вместо того, чтобы говорить о венских договоренностях, которые Азербайджан отказывается выполнять, они начинают выяснять, какой национальности бабка украинского депутата».

Наира Карапетян ответила: «Хочу заверить всех наших оппонентов, что наша делегация понимает: не обо всем нужно говорить вслух. Если даже мы и напоминали им о Вене и Санкт-Петербурге, не всегда есть необходимость говорить об этом публично и представлять ту работу, которую мы уже проделали и продолжаем работать».

Татев АРУТЮНЯН

Газета «Аравот»

27.01.2017г