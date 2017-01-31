Официальный Киев призывает мир отреагировать на обострение на востоке Украины

Официальные представители украинской власти направили письма в ООН, Совет Европы и ОБСЕ с просьбой вмешаться в ситуацию с обострением российской агрессии в Авдеевке, передает издание «Европейская правда».

“Требуем от России прекратить боевые действия на востоке Украины и придерживаться режима прекращения огня”, – написал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в своем обращении, которое разместил в Twitter.

Он также рассказал генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, что последние два дня российские оккупационные войска проводят массивную атаку вдоль линии соприкосновения, используя “Грады”, крупнокалиберную артиллерию и танки.

“В результате атак без воды и электричества могут остаться более 400 тыс. человек”, – подчеркнул Ельченко.

“Если в течение ночи атаки боевиков в Авдеевке не прекратятся, мы будем созывать экстренное заседание Совета безопасности ООН”, – написал он в своем твите.

В то же время постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба направил письмо руководству СЕ, в котором проинформировал об обострении ситуации на востоке страны. “Только что послал топ-чиновникам Совета Европы информацию об эскалации на Донбассе с призывом действовать. Это 1-й шаг. Завтра и далее будут следующие”, – сообщил он в Twitter.

Также из-за обострения ситуации в Авдеевке постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук обратился с письмом к председателю Постоянного совета ОБСЕ Клеменсу Кою. Он призвал созвать совещание Совета для обсуждения данного вопроса.

Кроме того, Прокопчук призвал государства-участники ОБСЕ активизировать давление на Россию, чтобы заставить ее остановить эскалацию конфликта на Донбассе и “предотвратить ужасную гуманитарную катастрофу в регионе”.

“Мы настаиваем на том, чтобы Российская Федерация взяла на себя ответственность за выполнение своих обязательств и прекратила свои агрессивные действия в авдеевской промышленной зоне и на Донбассе в целом. Режим прекращения огня и безопасность крайне необходимы для гражданского населения”, – добавил он.

Как сообщалось, ночью боевики обстреляли Авдеевку из запрещенных Минскими соглашениями РСЗО БМ-21 “Град”. Утром они запросили режим тишины, после чего снова пошли в наступление.

Ситуация в районе Авдеевки обострилась утром 29 января. Тогда боевики начали штурмовые действия в районе авдеевской промзоны с целью захвата позиций ВСУ, есть потери с обеих сторон.

Так, в течение воскресенья там погибли четверо украинских бойцов, 12 было ранено, один травмирован. В понедельник 3 военных погибли, 17 получили ранения и 3 получили травмы в результате обстрела боевиками позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе.

«В свою очередь уничтожен инициатор атаки боевиков Грек А.В., “комбат” так называемого батальона “Восток” (1-й батальон 11-го полка оккупационных войск РФ). Кроме того, трое боевиков были взяты в плен, однако двое погибли от ран», – передает издание «Европейская правда».

Фото – издания «Сегодня»