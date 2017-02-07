Верховный суд Беларуси отклонил жалобу Лапшина на решение о его выдаче Азербайджану

Радио Азатутюн. Верховный суд Беларуси отклонил жалобу блогера Александра Лапшина на решение о его выдаче Азербайджану.

Как передает «Интерфакс», Верховный суд республики признал законность и обоснованность постановления Минского городского суда, который 26 января текущего года признал законным решение Генеральной прокуратуры Беларуси о выдаче гражданина России и Израиля Лапшина по запросу Баку для уголовного преследования.

Верховный суд Беларуси является последней судебной инстанцией республики, решения которой не могут быть обжалованы. «Жалобу Лапшина на постановление Минского городского суда о признании законным решения Генеральной прокуратуры о его выдаче оставить без удовлетворения. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит», – говорится в постановлении Верховного суда.

«После вердикта Верховного суда решение об экстрадиции вступает в силу и подлежит исполнению органами внутренних дел», – заявил ТАСС официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси Петр Киселев.

Адвокат Александра Лапшина Наталья Шекина сообщила журналистам, что рассмотрение жалобы не продлилось и получаса. Верховный суд рассматривал жалобу в закрытом режиме. Сам Лапшин на рассмотрении жалобы не присутствовал.

Ожидающий экстрадиции Лапшин пока не будет доставлен в Азербайджан в связи с тем, что его супруга официально обратилась к белорусским властям с просьбой о предоставлении ему дополнительной защиты. «Она обратилась в отдел по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома с просьбой о предоставлении мужу дополнительной защиты», – сообщила адвокат.

В соответствии с белорусским законодательством, дополнительная защита предоставляется иностранному гражданину, находящемуся на территории республики, у которого отсутствуют основания для предоставления ему статуса беженца, но «существуют вполне обоснованные опасения столкнуться при возвращении на родину с угрозой смертной казни, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания».

Блогер был задержан 14 декабря в Минске по требованию Азербайджана, где он включен в черный список за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года блогер въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах. Несколько месяцев назад Лапшин также подверг критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщила тогда пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана, правоохранительные органы страны собираются добиваться экстрадиции Лапшина.

В рамках возбужденного прокуратурой Азербайджана уголовного дела 40-летний блогер обвиняется в публичных призывах к нарушению территориальной целостности Азербайджана и отсутствии необходимых документов при пересечении государственной границы страны. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Генпрокуратура Беларуси 17 января приняла решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Это решение 26 января утвердил Минский горсуд, однако задержанный обжаловал его в Верховном суде республики.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против выдачи Лапшина властям Азербайджана. «Мы против того, чтобы экстрадировать граждан РФ, задержанных в той или иной стране, в третью страну», – сказал Лавров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 февраля на пресс-конференции в Минске потребовал как можно скорее выполнить постановление суда о передаче блогера Лапшина Азербайджану, так как считает это решение абсолютно законным. Он отметил, что пока у белорусской стороны нет никаких оснований для отказа в выдаче Лапшина Азербайджану.

На снимке – глава Беларуси целует орден имени Гейдара Алиева, врученный ему Ильхамом Алиевым, с обещанием его «отработать»