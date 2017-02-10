«С белорусами можно и дальше кататься на лыжах, а вот политические отношения необходимо пересмотреть»: Ашот Меликян

Председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян экстрадицию российского блогера Александра Лапшина считает опасным прецедентом, против которого необходимо бороться на международном уровне. В беседе с Aravot.am господин Меликян отметил, что неприемлемо сводить счеты с журналистом:

«Фактически, Верховный суд Беларуси обеспечил правовую формулировку решению, принятому президентом Лукашенко. Этим он еще раз подчеркнул, что в его стране судебная система находится в полном подчинении властей – президента и исполнительной власти. Эта ситуация характерна для постсоветских стран, и на примере Беларуси мы еще раз убедились в этом».

По словам господина Меликяна, фактически, исходя из каких-то политических соображений нарушается право человека на свободу слова и свободу передвижения. «Я и ранее говорил о том, что журналист, блогер, сам решает, в какую страну ему ехать, какую информацию собирать и как именно ее преподносить», – отметил Ашот Меликян.

На наш вопрос, какие шаги должны предпринять Армения и НКР в данной ситуации, господин Меликян ответил: «Мы должны сделать все для того, чтобы иностранные журналисты, тем не менее, продолжили посещать Армению и НКР и освещать ситуацию. Метод, который когда-то использовали – приглашать из других стран журналистский десант, был хорошим».

Ашот Меликян обеспокоен тем, что произошедшее с Лапшиным может насторожить иностранных журналистов, однако, по его словам, если журналистика – профессия смелых, то такие найдутся в журналистском сообществе. Председатель комитета по защите свободы слова уверен, что действиям Беларуси необходимо противостоять, оказывая содействие свободной прессе, журналистской деятельности.

На вопрос, какой должна быть позиция внешнеполитического ведомства РА, господин Меликян ответил: «Здесь необходимо предпринять активные действия, задействовать все инструменты, полагаю, о них знают в МИД. Нельзя медлить, возможно, не имеет смысла ограничиваться одними заявлениями: и в рамках ЕАЭС, и в двусторонних отношениях Армения – Беларусь необходимо оказать влияние. С Азербайджаном, кажется, все намного сложнее, поскольку нет никаких отношений, но необходимо показать, что, тем не менее, права человека намного важнее и нельзя организовывать подобные демарши, исходя из политических соображений». Мы напомнили, что когда-то Роберт Кочарян с президентом Беларуси катался на лыжах, в Армении открылся армяно-белорусский центр, следовательно, почему не действуют эти связи, господин Меликян ответил: «Это народные, межличностные связи, однако необходимо действовать на государственном уровне. На лыжах с Лукашенко можно кататься, однако необходимо работать с их внешнеполитическим ведомством, с правоохранительными органами, предпринимать определенные шаги». Ашот Меликян напомнил заявление Лукашенко о том, что нет оснований для того, чтобы не выдавать Лапшина: «Хочется ответить, что основанием являются права и свободы человека, декларация ООН о правах и основных свободах человека. Формальная правовая основа, которую представила Беларусь, для международной общественности является неубедительной».

Отметим, что есть информация, согласно которой при посещении Азербайджана Александр Лапшин был намерен посетить Нахиджеван, однако ему не удалось сделать это, поскольку авиарейс Баку-Нахиджеван был отменен. Фактически, возможно, история Лапшина не развивалась бы в данном русле, если бы отменившая рейс азербайджанская компания в тот же день вернула Лапшину 77 манатов (40 долларов) за билет, чего не было сделано. Лапшин около трех месяцев требовал свои деньги обратно, но тщетно. После этого он решил рассказать эту историю в своем блоге, выразив свое недовольство «авиакомпанией, являющейся собственностью Алиева», подчеркнув, что впервые деньги за билет не возвращают из-за политических причин. На следующий же день, к удивлению блогера, авиакомпания возместила стоимость билета. Мы спросили господина Меликяна, возможно это и стало причиной подобного отношения. Он ответил: «Журналисты и блогеры сами решают, когда и куда ехать. В конце концов, чувствуется, что на уровне президента в Азербайджане испытывают чувство оскорбления и хотят свести счеты с журналистом. Это оставляет впечатление средневекового мышления. Серьезные власти, серьезные политические деятели всегда бывают выше всего этого, игнорируют или хотя бы отвечают словами. Но чтобы на государственном уровне устраивать расправу над журналистом, это неприемлемо».