Советник президента США Майкл Флинн утратил доверие из-за контактов с Россией: The Washington Post

Каспаров.Ру. Советник президента США Майкл Флинн, еще до до инаугурации Дональда Трампа встречавшийся с послом России в США Сергеем Кисляком, утратил доверие многих членов новой администрации. Его позиции заметно ослабли, поскольку в администрации “не могут ему доверять”, сообщает Washington Post.

Издание утверждает, что недоверие к нему возникло из-за его лжи. По словам источника WP, Флинн уверял коллег, что не обсуждал санкции в беседах с Кисляком. Утверждается, что ему поверили вице-президент Майк Пенс, глава аппарата Белого дома Рейнс Прибус и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

“Теперь вице-президент считает, что Флинн ему врал. Он теряет друзей, и не думаю, что долго продержится”, — сказал собеседник издания.

При этом отношение Трампа к Флинну неизвестно. Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Стивен Миллер заявил, что ничего не знает о позиции президента.

“Не мне говорить вам, что у президента на уме”, — указал Миллер.

Ранее СМИ сообщили, что советник Белого дома по нацбезопасности Майкл Флинн обсуждал вопрос санкций с послом России в США Сергеем Кисляком за месяц до инаугурации Дональда Трампа, в конце прошлого декабря. Утверждалось, что Флинн советовал России не реагировать слишком бурно на введенные при прошлом президенте США Бараке Обаме ограничительные меры. Собеседники агентства отметили, что многие представители американского правительства сочли контакты Флинна и Кисляка как “потенциально незаконный” сигнал Кремлю, что Россия может ожидать смягчения санкций.