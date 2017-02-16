Партия «Армянское возрождение» принесла списки, призвав не бояться «сдирания шкур» и «выкалывания глаз»: видео

Список партии «Армянское возрождение» (ПАВ) в ЦИК представил помощник Артура Багдасаряна – Варужан Болорчян. Он сообщил, что список возглавляет Артур Багдасарян, на втором месте – Мгер Шахгелдян, на третьем – Эгине Бишарян, на четвертом – Ованнес Маргарян.

Журналисты поинтересовались: будут ли раздавать варенья? Варужан Болорчян ответил: «Ну что за вопросы, например, задаете?».

Список состоит из 300 человек.

Журналисты также спросили о том, что после съезда многие опасаются, что «сдерут шкуры», «глава повыкалывают», есть ли такая опасность?

«Нет, нет! Боже упаси! Не нужно все выводить из контекста!», – ответил г-н Болорчян, заверив, что не причин для подобных опасений.