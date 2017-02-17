По Карабахскому вопросу – под российским «планом»

Баку стремится «российским планом» урегулирования подвергнуть международную общественность и армянскую сторону дипломатическому шантажу

Глава МИД Азербайджана в интервью «РИА Новости», касаясь Карабахского урегулирования заявил: «Все понимают, что существующий сегодня статус-кво никого не удовлетворяет, кроме, может быть, армянской стороны. Мы, конечно, не довольны тем, что в течение 20 лет оккупированные территории освобождаются только, к сожалению, военной силой». Затронув тему переговорного процесса, Эльмар Мамедъяров отметил: «Как мы неоднократно говорили, необходимо постепенно “чистить стол” от проблем. А проблемы какие? Самая главная – это наличие армянских вооруженных сил на территории Азербайджана. И в первую очередь хочется сказать, что солдаты просто должны вернуться в казармы и тогда это откроет колоссальные возможности, и это часть плана».

Далее в интервью Мамедъяров указывает путь к достижению желаемого для Баку урегулирования: формат Россия-Армения-Азербайджан. «В прошлом месяце я был в Москве, и мы обсуждали с Сергеем Викторовичем Лавровым этот план. До этого, как вы знаете, президенты встречались в Санкт-Петербурге. Все прекрасно знают, какой план и как мы должны по нему двигаться, все прописано, но нужна политическая воля. В данном случае политическая воля не наша, а политическая воля армянской стороны».

Мамедъяров, фактически, опять говорит о так называемом плане Лаврова. Армянской стороне, по всей видимости, до сих пор удавалось лавировать, демонстрировать негативное отношение по принципу – все знают, о чем именно идет речь, но не говорят о самом главном.

После четырехдневной апрельской войны официальный Ереван ужесточил свою политику и остается верен ей. Азербайджан способствовал этому своей деструктивной позицией. Ереван продолжит в качестве козырной карты держат в руках тот факт, что Азербайджан отказывается от внедрения механизмов расследования, однако известно и то, что международная общественность и особенно Россия закрывают глаза на поведение официального Баку. Будет интересно узнать позицию новой администрации США, точнее – возможное сотрудничество США-Россия по Карабахскому урегулированию. Будет ли Вашингтон сторонником дальнейшего продвижения «плана Лаврова»?

В первых днях февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отказалась комментировать заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что конфликт представляет угрозу национальной безопасности США, заметив: «Что касается заявления госсекретаря США Тиллерсона, я думаю, что, безусловно, это оценка его, как представителя США. Я хотела бы сказать, что, не комментируя позицию США, которые вправе оценивать собственные угрозы безопасности самостоятельно, я бы хотела сказать, что сам конфликт – это, конечно, прямая угроза безопасности, стабильности и будущему развитию, главным образом, Армении и Азербайджана. Мы должны исходить из этого».

После четырехдневной апрельской войны причины «активизации» Москвы были очевидны. «Руль» урегулирования в каком-то смысле находится в руках России, и она, при необходимости, напоминают о своей роли.

На днях посол РФ в Армении Иван Волынкин в интервью агентству ТАСС выразил свое сожаление по поводу того, что до настоящего момента достигнутые при международном посредничестве договоренности, в том числе о создании механизма расследований вооруженных инцидентов и расширении миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта так пока не реализованы. «Более того, 29 декабря прошлого года боестолкновения произошли уже на границе Армении и Азербайджана. Тогда погибли армянские военнослужащие, один из нападавших азербайджанских солдат был убит на территории Армении»,- подчеркнул посол.

Он добавил, что после четырехдневной войны на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе были проведены саммиты в Вене и Санкт-Петербурге, добавив: «Обращаю ваше внимание, удалось остановить благодаря своевременному посредническому вмешательству России, странами-сопредседателями был предпринят ряд шагов по нормализации ситуации».

По словам Волынкина, «Россия выступает за то, чтобы спокойствие и стабильность вернулись в Закавказье». «Мы не видим альтернативы мирному урегулированию, совместно с партнерами по МГ будем продолжать предпринимать усилия, направленные на сближение позиций сторон»,- отметил дипломат.

Добавим, что недавно в азербайджанских СМИ появилась весьма странная информация. После того, как глава МИД Азербайджана заявил, что не может испытывать оптимизма по поводу проведенных с российским коллегой в Москве 24 января переговоров, депутат парламента Казахстана Ахан Бижанов заявил, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев желает сыграть роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и готовит новые инициативы: «Казахстан намерен усилить свою посредническую деятельность в решении карабахского вопроса. Существование этой проблемы беспокоит Астану и сужает ее дипломатическое поле в отношениях как с Арменией, так и с Азербайджаном. Азербайджан — наша братская страна, а с Арменией мы являемся партнерами в рамках интеграционных проектов. Поэтому Казахстан будет стараться помочь в решении карабахской проблемы», – заявил Бижанов.

В прессе была информация о том, что Назарбаев с официальным визитом намерен посетить Азербайджан. Напомним, что президент Казахстана должен был посетить Армению и Азербайджан в октябре 2016 года, однако по причинам, связанным со здоровьем он отменил свои визиты. По всей видимости, Назарбаев попытается «ознаменовать» свой визит, представив сторонам свои «предложения». Однако Назарбаев в последние годы даже не пытался скрывать свою проазербайджанскую позицию и, мягко говоря, недружелюбное отношение к Армении. Этого уже достаточно, чтобы считать его пристрастным в роли «посредника».

Напомним также, что еще с прошлого года время от времени появляется информация о том, что Франция готова организовать встречу Саргсян-Алиев, которая, однако, так и не была организована.

В конце недели в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, возможно, состоятся встречи, на которых будет обсуждаться Карабахский конфликт. Напомним, что ранее глава МИД Азербайджана заявлял, что в рамках Мюнхенской конференции планируется проведение встречи с сопредседателями Минской Группы ОБСЕ. Однако официальный Ереван четко дал понять, что не испытывает особого оптимизма по поводу организации этой встречи. 31 января на пресс-конференции в Ереване министр иностранных дел Армении, касаясь возможности проведения такой встречи отметил: «Что касается встречи с министром Азербайджана, то на данный момент ничего не могу подтвердить, неизвестно, что на этот раз выкинет Азербайджан…».

Официальный Баку стремится «российским планом» урегулирования подвергнуть международную общественность и армянскую сторону дипломатическому шантажу. А официальный Ереван уже долгое время дает понять, что не может согласиться на отдельный – российский план. Для всех очевидно, что ситуация вокруг Карабахского урегулирования и в самом деле тупиковая. Возобновление военных действий в этих условиях почти никто не исключает.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

15.02.2017г