Главы МИД России и Турции встретились в Бонне

16 февраля в Бонне «на полях» встречи министров иностранных дел стран-участниц «Группы двадцати» состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу.

Министры рассмотрели ключевые вопросы состояния и перспектив дальнейшего развития российско-турецких отношений, прежде всего в политической и торгово-экономической сферах. Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации в Сирии, в том числе в контексте координации совместных действий в борьбе с международным терроризмом, укрепления режима прекращения боевых действий в этой стране и содействия налаживанию процесса политического урегулирования. Особое внимание было уделено развитию т.н. «астанинского процесса».

Пресс-служба МИД РФ