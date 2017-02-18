«Живу внаем, другой квартиры для жилья нет»: Сейран Оганян – о его роскошном имуществе

Лидеры блока «Оганян-Раффи-Осканян» вчера на пресс-конференции ответили на множество вопросов. Журналисты спросили у бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, на какие средства он приобрел постройку «Пирамида» на улице Саят-Нова в Ереване с прилегающими объектами и на какие средства приобретен построенный в микрорайоне Ваагни «скромный» особняк, с учетом того, что он занимал только государственные посты.

Он ответил, что сведения, циркулирующие сегодня в медийном поле, не соответствуют действительности. «Правде соответствует только одно, что несколько лет назад, кажется, в 2008 году, Ваагн Овнанян действительно подарил мне в квартале Ваагни земельный участок, который больше мне не принадлежит. Сегодня в микрорайоне Ваагни я арендую дом».

О том, что Ваагн Овнанян сделал такой подарок Оганяну, засвидетельствовал и Вардан Осканян: «Он лично мне сказал, что хочет в знак уважения и за службу подарить Сейрану Оганяну земельный участок, что я поприветствовал». На вопрос к Сейрану Оганяну, что с его именем связывают ГЭС в Сюнике, есть ли у него дача на берегу Севана в Шорже, тот ответил, что все, что имеет, он указал в своих декларациях, и этих объектов в них нет.

Позднее, в беседе с несколькими журналистами Сейран Оганян ответил и на вопрос, касающийся его роскошного образа жизни, роскошной мебели и всему другому, о чем можно судить особенно по фотографиям, распространенным его супругой. По словам Сейрана Оганяна, в те годы он жил в доме, предоставленном правительством РА: «Этот дом, со всем, что в нем было, мне предоставило правительство, я спокойно его оставил после службы в течение 8,5 лет. Сейчас я живу на арендуемой жилплощади. А арендую потому, что не имею другой квартиры для жилья. Земельный участок уже не мой, я продал его».