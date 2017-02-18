«Я был против»: Вардан Осканян – о политзаключенных во время его пребывания на должности главы МИД

Вчера на пресс-конференции блока «Оганян-Раффи-Осканян» журналисты несколько раз напомнили лидерам блока об их словах, что, по их мнению, в Армении есть политзаключенные, после чего попросили их уточнить, в курсе ли они кто это конкретно, считают ли они сейчас политзаключенным Володю Аветисяна, сковывала ли раньше их действия занимаемая должность, чтобы открыто заявить, что Жирайр Сефилян и Володя Аветисян – политзаключенные.

Сейран Оганян не дал четкого ответа, отметив, что говоря «политзаключенные», он ничьих имен не называл, и поэтому в его словах нет противоречий. Он заверил, что во время пребывания в должности его заявления были обоснованными, точно так же как и сегодня: «Мы сделаем все, чтобы в Армении не было политзаключенных. Я уважаю и Жирайра Сефиляна, и Володю Аветисяна. Все они мои боевые соратники, особенно Сефилян, который занимал разные командирские должности. Политзаключенным должны дать соответствующую оценку правоохранительные органы и действующие власти».

На вопрос, если сегодня они отказываются называть имена политзаключенных, то как они будут определять, кто относится к числу политзаключенных после того, как придут к власти, и что они намерен предпринять, чтобы не было политзаключенных, ответил Вардан Осканян, указав, что, по их мнению, сегодня политзаключенные в стране, однозначно, есть: «Для меня однозначно политзаключенными являются Андриас Гукасян, Жирайр Сефилян, доставивший хлеб, другие». Он указал, что если они придут к власти, никого сажать за решетку за политические взгляды не будут. Журналисты спросили у Осканяна, а разве не было политзаключенных в его бытность министром, на что он ответил: «В мое время, если они были, это предосудительно. Напомните мне, я не помню, если назовете имена, может, скажу. Если были, будьте уверены, что я был против этого в отношении всех».