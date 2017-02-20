«У него в Ачапняке большие возможности»: Галуст Саакян – о сыне, баллотирующемся по списку РПА

«Думаю, он обладает в Ачапняке большими возможностями, и вообще, в городе, и в нашей стране», – отметил в беседе с журналистами в субботу во время съезда Союза добровольцев «Еркрапа» спикер НС РА Галуст Саакян, комментируя тот факт, что в столичных административных районах Арабкир, Ачапняк и Давидашен РПА для участия в выборах выдвинула его сына – начальника Управления государственным имуществом Армана Саакяна.

Галуст Саакян отметил, что он против того, чтобы сыновья становились политиками, однако 2 апреля он будет голосовать за Армана Саакяна.

«Наши депутаты снова в нашем политическом лагере, и после выборов, в зависимости от того, как они поработают в округах, будут иметь и свою работу», – сказал председатель парламента, коснувшись также и списка РПА.

По поводу заявления бывшего министра обороны Сейрана Оганяна о том, что тот выступает против власти, Галуст Саакян оценок не озвучил, лишь сказал, что у каждого свое мнение: «Когда идешь на всеобщие выборы, уже нет власти и оппозиции. После выборов станет ясно, кто – власть, а кто – оппозиция».