Спецпрокурор Черногории обвинил Россию в попытке госпереворота и убийства премьера

Голос Америки. Специальный прокурор Черногории обвинил Россию и сотрудников российских спецслужб в попытке государственного переворота во время октябрьских выборов, которая включала планы убийства бывшего премьер-министра этой балканской страны.

Как заявил спецпрокурор Миливое Катнич, проведенное расследование предполагаемого заговора с целью свергнуть черногорское правительство и помешать стране вступить в НАТО показало, что «российские государственные органы были на определенном уровне к нему причастны».

Выступая перед журналистами в понедельник, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг эти обвинения, назвав их «абсурдными» и «безответственными».

«Не может быть и речи о причастности официальной Москвы, официальной России к каким-либо внутренним событиям в Черногории, – сказал Песков. – Россия не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела других государств, особенно таких, как Черногория, с которыми РФ связывают добрые отношения».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также опроверг «голословные обвинения», подчеркнув, что они не подтверждены никакими фактами.

Кремль, выступающий против расширения НАТО в Европе, неоднократно отвергал обвинения в заговоре, однако он активно поддерживает националистические группировки и партии, которые являются противниками вступления Черногории в НАТО.

По обвинениям в причастности к заговору в Черногории задержано около 20 человек, преимущественно граждане Сербии.

Катанич в воскресенье сообщил черногорскому телеканалу, что предполагаемый российский военный шпион Эдуард Шишмаков был главным координатором заговора, который предусматривал захват парламента в столице страны, Подгорице, и убийство Мило Джукановича, который на тот момент занимал пост премьер-министра и подвел страну вплотную к вступлению в НАТО.

Как сообщается, Шишмаков и еще один сотрудник российских спецслужб координировали действия заговорщиков из соседней Сербии, используя мобильные телефоны с шифрованием и другое шпионское оборудование. Им позволили вернуться в Россию, несмотря на то, что сербские власти признали их деятельность.

По словам Катнича, Шишмаков занимал пост заместителя военного атташе в российском посольстве в Польше, а в 2014 году был выслан из страны за шпионаж. В 2014 году между Россией и Польшей было несколько подобных инцидентов, однако имена высланных чиновников не разглашались.

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