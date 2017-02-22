Исследование, запоздавшее на 10 лет

Глава Государственного комитета градостроительства при Правительстве РА Нарек Саргсян на прошлой неделе заявил, что некоторые предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов решили построить в Джермуке гостевые дома на общую сумму в 20 миллионов долларов. Имен он не назвал. Нарек Саргсян отметил, что после изучения проблем Джермука, они пришли к выводу, что город расположен в тупике, то есть, дорога заканчиваются Джермуком, и сам он находится вдалеке от основных автомагистралей.

Это на самом деле так, но удивительно, что Нарек Саргсян, будучи сам родом из Джермука, заметил это положение только на 58-ом году жизни. Мог бы увидеть еще 32 года назад – в 1975 году, когда поступил в Ереване в вуз и, предположительно, часто ездил по маршруту Ереван-Джермук-Ереван. Мог заметить 27 лет назад, в 1980 году, когда уже работал в Ереване и, предположительно, поддерживал связь с малой родиной. Ну ладно, бывает, не заметил теперь человек. Но высокопоставленный государственный чиновник не имел права не заметить подобную «мелочь». Невнимательный чиновник не имеет права хвалиться своим профессионализмом. Было бы неплохо, если бы Нарек Саргсян изучал проблемы Джермука не сейчас, а в 2008 году, когда Правительство РА своим решением 1064-Н от 18 сентября объявило город Джермук центром туризма. К 2012 году Джермук должен был стать «туристическим центром, соответствующим международным стандартам, действующим в течение всех четырех сезонов в году. Он должен был выполнять функции оздоровительного и зимнего туристического центра, центра международных шахматных турниров, центра общеармянских, а также международных детско-юношеских и молодежных лагерей, центра международного культурного туризма, принимая ежегодно 100 тысяч туристов и зарабатывая 100 миллионов долларов в драмовом эквиваленте».

Согласно решению, программа развития города Джермук разрабатывается на основе генплана города Джермук, и, при необходимости, генплан может меняться. Уже наступил 2017 год, и всего этого нет. Когда принималось решение, Нарек Саргсян был заместителем министра градостроительства и «главным архитектором Армении». Ни до Нарека Саргсяна, ни после него, ни один заместитель министра градостроительства не носил звания «главного архитектора Армении». Только Нарек Саргсян. Единственный главный архитектор Армении, причем, родившийся и выросший в Джермуке, должен был хорошо знать, что Джермук расположен вдалеке от дорог.

В основу решения поставлен генплан города, а главный архитектор Армении не мог не быть осведомленным о генплане. Программу Джермука разработало министерство экономики. Все министерства относительно любого решения правительства представляют свои мнения, каждое в рамках координирования со стороны своей сферы. Министерство градостроительства, в том числе и заместитель министра, главный архитектор Армении Нарек Саргсян должны были поставить в известность, что у Джермука нет дорог. Но не сообщили, и решение «об объявлении города Джермук туристическим центром» осталось на бумаге также и по вине Нарека Саргсяна.

Нарек Саргсян сообщил, что скоро они предложат правительству провести к Джермуку новую 28-километровую дорогу, с помощью которой город присоединится к автотрассе Север-Юг, и начнется приток туристов. Почему Нарек Саргсян не сказал об этом в 2008 году, об этом он не упоминает. Тогда он был вторым лицом структуры, координирующей данную сферу, сейчас – первое. Ну, а если тупиковый город объявляется туристическим центром, то не удивительно, что ничего не замечающее второе лицо становится первым.

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

18.02.2017г