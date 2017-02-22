Британская Палата общин единогласно приняла аналог «Акта Магнитского»

Палата общин британского парламента приняла законопроект, во многом схожий с американским “актом Магнитского”, передает ВВС.

Новый британский закон позволит изымать недвижимость и замораживать активы иностранных чиновников, уличенных в нарушениях прав человека.

Законопроект расширяет понятие противозаконного поведения, которое уже сейчас присутствует в британском законодательстве и используется в качестве основания для изъятия имущества у уличенных в таком поведении людей и ареста их активов.

Авторы законопроекта предложили отнести к противозаконному поведению чиновников их участие в пытках и других нарушениях прав человека. Заместитель министра внутренних дел Бен Уоллес на дебатах отметил, что под действие закона попадут недобросовестные чиновники со всего мира.

В результате законопроект, получивший поддержку и со стороны оппозиционной Лейбористской партии, был принят единогласно. Теперь его отправят в палату лордов, где, как ожидается, он так же легко пройдет голосование. После этого он обретет статус закона.

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, долгое время выступавший за принятие такого закона, назвал итоги голосования настоящим триумфом. Он считает, что закон после принятия вселит страх в сердца нерадивых чиновников в России “и других автократических странах”.

Он также утверждает, что в случае успешного принятия законопроекта Великобритания станет третьей после США и Эстонии и второй в Европе страной, которая приняла закон, позволяющий привлекать к ответственности людей, причастных к смерти Сергея Магнитского.

Магнитский был юристом в фонде Hermitage Capital. Браудер утверждает, что Магнитский сумел выявить мошенническую схему, благодаря которой сотрудники российского МВД похитили из бюджета страны почти 5,5 млрд рублей.

Однако в итоге к уголовной ответственности были привлечены как раз Браудер с Магнитским. Браудер был заочно приговорен российским судом к девяти годам колонии по обвинению в уклонении от налогов, а задержанный по тому же делу Магнитский скончался в СИЗО еще до суда.

После смерти Магнитского, вызвавшей широкий международный резонанс, в США был инициирован законопроект, позволяющий замораживать активы людей, причастных к его смерти и другим нарушениям прав человека, и отказывать им в американской визе.