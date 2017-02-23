Премьер-министр – замглаве Полиции: «Вы словно не от сердца это делаете, словно вас вынуждают»

На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Карен Карапетян, можно сказать, сумел с трудом «вырвать» у замначальника полиции Вардана Егиазаряна решение о снижении административного бремени, по которому снимаются штрафы и пени по актам за нарушения, если граждане задерживают или не осуществляет их оплату.

Вардан Егиазарян представил правительству на утверждение концепцию реформы системы дорожной полиции и график исходящих из этого мероприятий. Соответственно, реформа направлена на осуществление 24 мероприятий, предусмотренных реформой. В итоге, по словам заместителя начальника полиции, все усилия будут направлены на повышение качества услуг, предоставляемых населению, снижение коррупционных рисков, сокращения числа и последствий дорожно-транспортных происшествий и облегчение административного бремени. Премьер-министр поинтересовался, что именно поменяется для наших граждан. «Во-первых, снижается административная нагрузка. Достаточно упрощаются все правила дорожного движения, где это возможно осуществить, более четкое управление транспортными потоками», – перечислил один за другим пункты полицейский чиновник.

Карен Карапетян поинтересовался тем, что они подразумевают под снижением административного бремени. «В частности, по прежним штрафам, когда пени по ним достигают 50-ти процентов, они снижаются в два раза, становится 25 процентами», – ответил господин Егиазарян. Премьер-министр упрямо настаивал: «Сокращаете или снимаете?». В ответ на это представитель полиции никак не хотел произносить, что снимут, и повторил, что снижают. «Наших граждан интересует, чтобы вы сняли пени за штрафы», – сказал премьер-министр. Господин Егиазарян повторил, что они не снимают, а снижают. «Теперь снижаете или снимаете?», – вновь спросил Карен Карапетян. Вардан Егиазарян вынужденно сказал: «Да, снимаем, господин премьер-министр».

«Вы словно не от сердца это делаете, словно не хотите снимать. Господин Егиазарян, вы все это делаете, словно вас вынуждают», – сказал Карен Карапетян.