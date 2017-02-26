Осканян – о своей безупречности в двух вопросах, неслужении Кочаряну и выходе из власти ради свободной прессы

Вчера во время конференции блока «Оганян-Раффи-Осканян» зампредседателя партии «Наследие» Армен Мартиросян потребовал свободы для политзаключенных и узника совести, доставившего хлеб в захваченный в прошлом году полк ППС. Он отметил, что приносящих хлеб судить нельзя.

Глава партии «Единение» Вардан Осканян заявил, что если 2-го апреля мы допустим воспроизводство нынешней власти, которое привело страну к краю пропасти, то «поверьте, нас не ждет ничего хорошего. Он разъяснил, почему люди должны голосовать за их блок. Осканян заверил, что Раффи Ованнисян после землетрясения оставил свою спокойную жизнь и вернулся в Армению, чтобы принять участие в строительстве государственности: «Сейран Оганян большую часть своей сознательной жизни посвятил защите Арцаха, защите своей Родины».

Говоря о себе, Осканян отметил, что находился в системе власти в течение длительного времени, и как личность, конечно, имеет много недостатков: «Но в двух вопросах я считаю себя безупречным – в преданности родине и честной работе в государственных структурах. В течение двух десятилетий, когда я работал и с первым, и со вторым президентами, я никогда не служил личностям, я служил родине и народу. В течение этих двух десятилетий не было случая, чтобы я что-то попросил у кого-нибудь, или злоупотребил возможностями, которые предоставляла государственная должность.

Когда завершился срок моей службы на посту, несмотря на предлагаемые мне высокие посты, я, наоборот, предпочел остаться вне власти, чтобы внести свой вклад в гражданское общество Армении, в свободу прессы, а также в формирование оппозиции. Я был главным сторонником ликвидации в Армении политической монополии в политической системе, установления противовесов в системе политического правления. Я доказал своей работой, что не должности и не деньги являются для меня ценностями». Он отметил, что точно так же поступили и двое его партнеров, Сейран Оганян и Раффи Ованнисян.