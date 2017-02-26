Обратная сторона московской медали

Когда даже Налбандян не может молчать на тему продажи российских вооружений Азербайджану

22 февраля министра иностранных дел РА с официальным визитом был в Москве. В ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым были рассмотрены вопросы внешнеполитической координации, взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и на других многосторонних международных площадках, ряд вопросов региональной и международной повестки – борьба против терроризма, ситуация на Ближнем Востоке, сирийский кризис. Что касается Карабахского урегулирования, то министры были единогласны в том, что применение и угрозы применения силы абсолютно недопустимы и наносят урон мирному процессу, а также подчеркнули важность соблюдения трехсторонних бессрочных соглашений о прекращении огня от 1994-1995гг. Была отмечена необходимость реализации договоренностей, которые были достигнуты в прошлом году на высшем уровне в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге.

Налбандян подчеркнул, что визит символичен, поскольку дан старт мероприятиям, посвященным 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией, а также важен тем, что состоялся перед предстоящим официальным визитом президента Армении в Россию. Лавров вручил Налбандяну Орден Дружбы, которым глава МИД РА был награжден ранее президентом РФ Владимиром Путиным.

Перед подведением итогов переговоров официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге пообещала, что «на переговорах Лаврова и Налбандяна запланировано кое-что интересное». «Интересным», по всей видимости, было то, что с 23 февраля россияне могут посещать Армению по внутренним паспортам. Кстати, Налбандян наградил некоторых сотрудников российского МИД медалями МИД Армении.

Медаль почета первой степени была вручена заместителю министра иностранных дел РФ Василию Небензе, медали почета второй степени получили директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов, директор консульского департамента МИД РФ Евгений Иванов, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Павловский.

Здесь стоит напомнить, что на днях посол РФ в Азербайджане, в отличие от посла США в этой стране, принял приглашение властей Азербайджана и посетил село Джоджуг Мерджанлы, тогда как, согласно информации официального Баку, целью посещения дипломатами села, помимо ознакомления со строительными работами, было также их «подробное информирование о зверствах армян».

А ранее – в начале февраля Мария Захарова приветствовала лже-платформу созданную «миролюбивым» Алиевым – «платформу для мира между Арменией и Азербайджаном». Однако подобные мелкие темы, по всей видимости, не препятствовали армяно-российским переговорам, а в МИД РА в очередной раз констатировали «полное взаимопонимание» между Ереваном и Москвой.

Единственным исключением перед встречей Налбандян-Лавров стало заявление главы МИД Армении в интервью «РИА Новости» Армении: «Армении, безусловно, не нравится, что Азербайджан закупает вооружение у России, у нашего союзника, который прилагает много усилий, в том числе и во взаимодействии с Арменией, в качестве сопредседателя Минской группы, для сохранения мира и стабильности в нашем регионе». При этом Налбандян отметил, что Армения вынуждена прилагать усилия для сохранения баланса сил.

Это, наверное, тот случай, когда даже Налбандян не может молчать на фоне всеобщего недовольства по поводу продажи российских вооружений Азербайджану.

Вместе с тем министры иностранных дел РА и РФ заявили, что скоро состоится визит президента Армении Сержа Саргсяна в Москву, а Налбандян пригласил Лаврова в Армению, глава МИД РФ принял приглашение. Известно также, что в ближайшем будущем состоится визит министра иностранных дел Азербайджана в Москву.

Налбандян и Лавров в Москве детально обсудили ситуацию вокруг Карабахского урегулирования, российский дипломат сделал достойное внимания заявление: «Нынешнему формату сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху альтернативы нет. В пользу этого неоднократно высказывались и руководители Азербайджана и Армении, также в пользу продолжения лидирующей роли «тройки» сопредседателей неоднократно высказывались все члены ОБСЕ»,- сказал Лавров, добавив, что в трехсторонних документах, которые регулярно распространялись в качестве официальных документов ОБСЕ, сопредседатели поддерживали ускорение и активизацию переговорного процесса. «В последнем таком документе, который был принят «на полях» Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, очень четко подчеркнута недопустимость применения силы для урегулирования тех или иных ситуаций, включая урегулирование нагорно-карабахской проблемы, недопустимость воинственной риторики и необходимость полной реализации договоренностей, достигнутых на саммитах с участием президентов Азербайджана и Армении в Вене и в Санкт-Петербурге».

Далее Лавров подчеркнул, что посредники будут добиваться переговоров, способных разрядить «не самую лучшую атмосферу вокруг Карабаха», а также рассматривать за столом переговоров конкретно те предложения об урегулировании конфликта, которые продвигала российская сторона и которые активно поддерживаются американским и французским сопредседательством.

Можно предположить, что Москва скоро выступит с новой инициативой трехсторонней встречи. Не исключено, что в ближайшие дни вопросы такой встречи будут обсуждаться в ходе визита главы МИД Азербайджана в Москву. С одной стороны, армянской стороне выгодно, когда Лавров констатирует, что альтернативы Минской Группе ОБСЕ нет, однако для всех очевидно, что «руль» урегулирования в каком-то смысле находится в руках России, и инициатива исходит от Москвы. Этот факт определенным образом констатировал и министр обороны РА Виген Саргсян в интервью агентству «РИА Новости». Говоря о ситуации на линии соприкосновения, он отметил: «Мы считаем, что Азербайджан должен перейти к полной реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в Вене, а потом в Санкт-Петербурге под эгидой сопредседателей Минской Группы ОБСЕ и лично президента Российской Федерации, по итогам апрельских событий».

После четырехдневной апрельской войны упоминание договоренностей в Вене и в Санкт-Петербурге, конечно же, делает армянскую сторону сильнее, тем более, если об этих договоренностях говорят представители стран-посредников. Проблема в том, что Азербайджан последовательно отвергает их, и не видно путей, которые позволят добиться согласия Азербайджана в данном вопросе.

Сейчас, можно сказать, армянской стороне удается сохранить свои позиции в Карабахском урегулировании и не отступать от требования по выполнению Алиевым договоренностей в Вене и в Санкт-Петербурге. То же самое можно сказать и касательно «российского плана». Подчеркивая важность формата МГ ОБСЕ, официальный Ереван продолжает косвенным образом говорить «нет» «российскому плану», который, как видно, официальная Москва намерена преподнести как инициативу, которой США и Франция сказали «OK».

И все это – обратная сторона армяно-российской медали. Атмосфера такая, что в отношениях Армения-Россия можно констатировать «полное понимание» до тех пор, пока по ту сторону медали армянская сторона имеет определенные позиционные преимущества.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

24․02.2017г