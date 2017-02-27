Где сейчас находится разыскиваемый Азербайджаном европейский депутат?

Франк Энгель сделает все, чтобы с Баку были прерваны дипломатические отношения

Члены Европарламента, которые посетили Арцах для наблюдения за ходом референдума, пребывают на свободе. В интервью газете «Аравот» один из них, Франк Энгель, сообщил, что он находится в Брюсселе, занят своей работой в Европейском парламенте. Между тем, напомним, в заявлении Генеральной прокуратуры Азербайджана указывается, что эти лица должны быть задержаны.

«В отношении указанных лиц – гражданина Люксембурга Франка Энгеля, гражданки Кипра Элени Теохарус и гражданина Чехии Яромира Штетины, которые обвиняются в нарушении соответствующей статьи Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, решением суда в качестве меры пресечения избран арест, и соответствующий запрос направлен в Интерпол, для объявления их в международный розыск».

Азербайджан пошел на этот шаг только потому, что эти лица присутствовали на конституционном референдуме в Арцахе в качестве наблюдателей, и в интервью прессе называли Нагорный Карабах независимым государством.

В интервью с нами г-н Энгель заверил, что Азербайджан не имеет права возбуждать такие дела: «Азербайджан не имеет права также объявлять и международный розыск. Это могут делать только международные органы, но очевидно, что в данном случае у них нет такого желания. Если Азербайджан хочет посадить меня в тюрьму, очень хорошо, это показывает, что если раньше Азербайджан включал людей в черный список, то в настоящее время ему только этого уже недостаточно, и он желает арестовать некоторых лиц, которых в списке возглавляют парламентарии. Бандитский режим в Баку лишний раз доказывает, что если они не в состоянии кого-то подкупить, они начинают применять угрозы».

Депутат сообщил, что сейчас они оценивают ситуацию и в ближайшее время непременно отреагируют. На наш вопрос, как может отразиться на их деятельности объявление в международный розыск, г-н Энгель ответил: «Нет никакого международного розыска. Я буду держаться подальше от таких стран, как Беларусь, чтобы не удостоиться участи Лапшина, и попытаюсь выяснить и определить те страны, которые хотят угодить Азербайджану, чтобы заставить замолчать таких как я и других».

На просьбу уточнить, где он сейчас находится и чем занят, Франк Энгель ответил: «Я в Брюсселе, занят своей работой в Европейском парламенте. Разумеется, я еще не арестован, Кто может меня арестовать, кроме Азербайджана?».

На вопрос, какие он намерен предпринять шаги ввиду такого поведения и заявлений официального Баку, депутат Европейского парламента ответил: «Мы найдем пути, чтобы оказать противодействие подобному бессмысленному и глупому поведению Баку». Евродепутат намерен даже пойти на резкие шаги: «Я предприму все усилия, чтобы с этой страной были прерваны дипломатические отношения и применены санкции. Азербайджан дошел до уровня Северной Кореи, и с этой страны следует поступать так же, как с Северной Кореей, а не рассматривать в качестве страны-партнера».

В заключение беседы мы поинтересовались, согласен ли он с теми замечаниями, что Азербайджан прибегает к подобным действиям для того, чтобы создать атмосферу, в которой люди остерегались бы и боялись посещать Арцах, на что Франк Энгель ответил следующим образом: «Конечно же, Азербайджан тем самым пытается заставить замолчать Арцах, и эти шаги – средство удержать людей от посещения Арцаха. Этот метод не сработает. Я с нетерпением жду, когда я вернусь в Арцах».

Татев АРУТЮНЯН

