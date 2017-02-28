Ежедневные духовные «упражнения»

Вчера начался Великий пост. Чем больше я живу, тем больше придаю значения таким событиям. Не таинствам, не внешним проявлениям, не притворству фарисеев всех времен, но содержанию и смыслу. А смысл, с моей точки зрения, в том, чтобы несколько подавляя свое тело, попытаться более честно заглянуть в свою душу. Некоторое время назад нам объясняли, что у человека не бывает души, у него есть «психика». Ирония заключается в том, что это же самое название души, попросту на греческом языке. Но понятно, для чего нам так говорили – не теряйте время и силы на приведение в порядок души, довольствуйтесь своими материальными потребностями. Так и поступали, высмеивая и принижая духовное. «Все ложь, надо делать деньги» – это я слышал на каждом шагу не только сейчас, но и в 1970-80 годы, когда с экранов телевизоров и с трибун говорили совсем иное.

В противоположность такому подходу, но столь же неправильным проявлением является убеждение, что существуют некие «тайные знания», которые делают вас могучими, что есть какие-то специальные «аффирмации» (утверждения, вербальные установки), и достаточно их узнать от каких-то гуру, как все в вашей жизни станет хорошо, что есть некие «мистические духовные» упражнения, ежедневное выполнение которых сделает вас счастливым. Такое, мягко говоря, шарлатанство было распространено и в годы моей юности, конечно, в меньшей степени, чем философии «делать деньги».

На самом деле, они очень близки друг к другу, потому что основаны на искаженном понимании «счастья» и «могущества». В одном случае их можно купить деньгами, а в другом случае «тайными знаниями».

В действительности же счастье – это иметь в жизни цели, а сила – любить и быть любимым другими. А упражнения… Жизнь на каждом шагу предлагат нам такие «упражнения». Увидели бабушку, просящую милостыню, не пожалейте полминуты и 100 драмов, видите человека слабее вас, не пытайтесь выставлять напоказ вашу силу и не кичитесь этим, кто-то вас оскорбил в фейсбуке, не отвечайте, лучше отправьте один «смайлик», видите перед собой еду, не налетайте на нее с жадностью, сначала, хотя бы в уме, поблагодарите Бога, что у вас есть эта еда. И вообще, будем благодарны очередному наступившему дню.