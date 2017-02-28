Гюмрийские ветераны-добровольцы отправились в Арцах

Вчера из Ширакской структуры Союза добровольцев «Еркрапа» (СДЕ) 20 опытных ветеранов-добровольцев отправились в Арцах, чтобы вместе солдатами нести дежурство на передовой. Руководитель Ширакской структуры СДЕ Юра Алексанян, который на днях вернулся из Арцаха, в беседе с нами рассказал, что это не тот случай, когда есть потребность в помощи, и поэтому «Еркрапа» спешит на передовую, это обычные ежемесячные поездки на позиции в Арцах.

По поводу царящей на передовой ситуации Юра Алексанян сказал: «Действительно, ситуация напряженная, постоянная стрельба, но положение не таково, чтобы чего-то бояться, наши солдаты и офицеры всегда бдительны, просто карательные действия предпринимают тогда, когда враг начинает стрелять и пытается пройти вперед. Сегодня, слава Богу, установлены такие устройства, которые облегчают наблюдение в 10-20 раз, и любое движение заметно как в ночное, так и в дневное время».