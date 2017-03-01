Серж Саргсян и Жан-Клод Юнкер обсудили отношения Армения-ЕС и их перспективы

Находящийся с рабочим визитом в Королевстве Бельгии Президент Серж Саргсян 28 февраля встретился с Председателем Европейской комиссии Жан-Клод Юнкером.

Выразив благодарность за тёплый приём, Президент с удовлетворением высказался о довольно насыщенной и эффективной повестке своего брюссельского рабочего визита, выразив надежду, что прошедшие в искренней атмосфере обсуждения с Председателем Совета ЕС Туском, Председателем ЕНП Долом, а также предстоящие встречи с высоким представителем ЕС Могерини, новоизбранным Председателем Европейского парламента Таяани внесут свой вклад в углубление сотрудничества между Арменией и ЕС.

Серж Саргсян подчеркнул важность объявленного накануне вместе с Председателем Туском завершения длящегося более года переговорного процесса вокруг нового рамочного соглашения РА-ЕС. Новое соглашение, по убеждению Президента Республики, явится прочной правовой основой для расширения и развития отношений РА-ЕС на предстоящие годы и отображёнными в нем обоюдными обязательствами будут руководствоваться также широкомасштабные политические и экономические реформы Армении, которые лежат в основе двусторонних отношений. Президент Саргсян выразил надежду, что в дополнение к достигнутым договорённостям, в ближайшее время стороны поведут работу также в направлении привлечения инвестиций РА-ЕС.

В то же время Президент выразил надежду, что помощь ЕС реформам Армении будет продолжаться. Серж Саргсян счёл неопровержимым фактом то, что сотрудничество с ЕС уже в большой степени способствовало значительному прогрессу в экономике, правосудии, государственно управлении Армении, укреплению институтов демократии, защиты прав человека и основополагающих свобод.

На встрече собеседники обстоятельно обсудили также отношения РА-ЕС и их перспективы.

На встрече с Председателем Европейской комиссии также Президент РА подчеркнул, что Армения, являясь страной-членом ЕАЭС, придаёт большое значение развитию экономических отношений РА-ЕС, имея целью продолжать в стране и продвигать повестку реформ в самых разных отраслях.

На встрече обсуждалась ситуация в регионе и процессы последнего периода.

Серж Саргсян и Жан-Клод Юнкер коснулись проблемы Нагорного Карабаха. Президент представил последние развития и озабоченность вокруг урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы. Президент Серж Саргсян высоко оценил сбалансированную позицию ЕС в вопросе мирного урегулирования проблемы Нагорного Карабаха, которая созвучна с усилиями и формулировками сопредседателей единственного международно признанного формата урегулирования конфликта – Минской группы ОБСЕ.

Собеседники обменялись мнениями также по поводу ситуации на Ближнем Востоке, в том числе, по сирийскому кризису, коснулись проблемы беженцев и гуманитарной помощи, которую, наряду с многими другими странами, Армения оказывает дружественному народу Сирии и сирийским армянам.

Пресс-служба Президента Армении