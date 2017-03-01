Мгер Седракян: «Если я к чему-то стремлюсь, я добиваюсь этого» – видео

Во время беседы с журналистами в парламенте депутат фракции РПА Мгер Седракян (Мгер Тохмахский) заявил, что никто не может оказать на него давление. Журналисты интересовались у него теми слухами, что власть оказала давление на его сына, когда они попытались уйти из РПА и поддержать Овика Абраамяна.

«Я ни на кого не обижен, ушел из политики. Вы освободитесь от меня, а я – от вас, я решил заняться бизнесом», – сказал Мгер Сердакян, добавив, что не стремился включить сына в избирательный список ППА.

На замечание, что он планировал для сына карьеру депутата, в чем причина неудачи, Мгер Седракян ответил: «А это наш секрет, пусть останется между нами. Я не стремился, если я к чему-то стремлюсь, то добиваюсь. Мой сын, став депутатом, должен строить карьеру или не строить? Как вам кажется, если он станет депутатом, его карьера начнет блистать?».

Мгер Седракян сказал также, что на предстоящих выборах он намерен помогать брату Гагика Бегларяна.