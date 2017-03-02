Председатель Конституционного Суда – о внутренней угрозе безопасности

«Теневое управление более опасно, чем даже теневая экономика, потому что теневая экономика, коррупция, взяточничество – это следствие теневого управления», – отметил председатель Конституционного Суда РА Гагик Арутюнян во вторник в ходе встречи, организованной в Американском университете, отвечая на вопрос одного из студентов о том, как можно изменить конституционную культуру, чтобы снизить или исключить степень теневого управления.

«Вы сейчас подняли одну из болезненных для меня вопросов. В концепции Конституционных реформ вы можете увидеть эти мои тревоги, в стране на самом деле имеется большая централизация политической системы. Сращивание политического, административного и экономического потенциала привело к теневому управлению, и это доходит до опасных размеров. Даже КС во время одного из ежегодных выступлений констатировал, что именно это явление стало угрозой для внутренней безопасности. Почему это происходит? Это происходит в случае дефицита конституционности и низкого уровня конституционной культуры», – так ответил на вопрос господин Арутюнян.

Затем он затронул тему о правовых спорах, указав, что конституционные споры не должны решаться на политическом поле, наоборот – политические споры должны решаться на конституционном поле: «Как только правовой спор переносится в политическую плоскость, такой спор не имеет решения, они завершают с помощью поножовщины и потасовок».