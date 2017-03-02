«Диалог» Никол Пашинян-Карен Карапетян: так можно ли в Армению безнаказанно ввозить керосин? – видео

Депутат из фракции АНК, член блока «Елк» Никол Пашинян вчера напомнил премьер-министру Карену Карапетяну его слова: после этого каждый человек может импортировать в Армению любой товар. Потом он напомнил о беседе с журналистом телекомпании «Кентрон» Петросом Казаряном, где премьер-министр заверил: «Как только узнаете о подобных препятствиях, звоните лично мне».

Никол Пашинян сообщил, что компания «АРАГГ» уже примерно месяц не может растаможить 460 тонн керосина. Он сказал, что на эту тему разговаривал с руководством КГД, Суреном Караяном, и однозначно создаются препятствия: «Господин Карапетян подтвердил мне, что де-юре никаких препятствий для ввоза товара нет». Никол Пашинян напомнил, что он открыто обращался к премьер-министру, чтобы разрешили ввоз этого товара в Армению: «Может быть, проблема в том, что не сам Петрос Казарян позвонил вам, если проблема в этом, я могу попросить, что Петрос Казарян позвонил вам от моего имени и сообщил о наличии проблемы, может, в этом случае проблема будет решена».

Премьер-министр заверил, что он хозяин своих слов. «Ваш призыв дошел до назначения, и в данный момент мой помощник занимается этим вопросом. Вы правильно говорите, там есть проблема. Эти 460 тонн – не керосин, а топливо для печей». Карен Карапетян указал, что есть подозрения, что это топливо для печей потом смешают с керосином, и на рынке у нас появится некачественный нефтепродукт: «То, что с этим товаром во время ввоза возникла волокита, вы правы». Никол Пашинян сказал, что у него на руках есть документ, который подтверждает, что товар – керосин.

Более того, депутат сказал, что говорил со специалистами органа, проводившего экспертизу, они подтвердили, что это керосин: «Если даже это топливо для печей, по закону РА никаких препятствий для его ввоза нет». Что касается той логики, что этот товар могут смешать с чем-то другим, то это то же самое, как если запретить ввоз в Армению ножей с аргументацией, что они могут стать орудием убийства. Карен Карапетян ответил, что есть проблема с правилами игры, надо упорядочить процедуру, чтобы не было такой волокиты. Что касается этого вида товара, то он напомнил, что во время апрельских событий было множество случаев, когда наша военная техника не работала, именно по этой причине: «Я признаю, что здесь у нас есть упущение, но ограничений на ввоз каких-либо товаров на границе у нас нет».