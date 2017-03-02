Адам Шифф: сегодня опасное поведение Азербайджана угрожает региональному миру и стабильности

Член Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф выступил с заявлением, посвященным 29-ой годовщине армянских погромов в Сумгаите. Как сообщает Asbarez, конгрессмен-демократ отметил, что 27-29 февраля 1988 года в азербайджанском городе Сумгаит, где во множестве проживали армяне, произошли погромы: азербайджанцы ходили от дома к дому, ведя охоту на армян с целью их варварского убийства.

«В Сумгаите были жестоко убиты сотни армян, были изнасилованы женщины и молодые девушки, жертвы были замучены и сожжены. Те, кому удалось спастись от резни, покинули свои дома, дела, бросив все. Погромы стали кульминацией антиармянской пропаганды со стороны властей Азербайджана, проводимой на протяжении лет. Азербайджанские власти ничего не сделали. Вместо этого они не пожалели усилий для того, чтобы скрыть произошедшее и замаскировать непосредственную роль властей», – сказал Адам Шифф в своем выступлении, добавив, что насилие, произошедшее в Сумгаите, нашло свое продолжение в Баку в 1990 году.

Он также напомнил, что в то время в Азербайджане проживало 450 тысяч армян. По словам Адама Шиффа, время не зарубцевало страшных ран насилия, совершенного в Сумгаите, Баку и Кировабаде. Он также констатировал, что, несмотря на прошедшие десятки лет, ненависть к армянам в Азербайджане сохраняется, и в качестве примера привел жестокое убийство Гургена Маргаряна, совершенное в Венгрии Рамилем Сафаровым, напомнив, что последнего в Баку встретили как настоящего героя.

Адам Шифф в своем выступлении затронул также и Арцахский конфликт. «Сегодня опасное поведение Азербайджана на линии соприкосновения угрожает региональному миру и стабильности. Артиллерийские и снайперские обстрелы стали повседневностью для жителей Нагорно-Карабахской Республики, и приводят к многочисленным человеческим жертвам», – сказал Шифф, отметив, что в результате продолжавшейся в течение трех дней апрельской агрессии Азербайджана в 2016 году имелись многочисленные жертвы. Он призвал международное сообщество решительно осудить азербайджанскую агрессию. В конце конгрессмен напомнил Палате представителей, что в апреле исполняется 102-ая годовщина Геноцида армян, осуществленного ближайшим союзником Азербайджана – Турцией.