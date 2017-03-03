Искусственное положение «вне игры»

Среди целой мозаики различных мнений по поводу предстоящих парламентских выборов есть течение, которое предлагает активно бойкотировать выборы и решить все проблемы на улице. Если будет позволено провести параллели с футболом, это что-то вроде искусственного «положения вне игры», что требует от команды высоко согласованных, синхронных действий. Если один из защитников в нужный момент не побежит вместе со всеми вперед, то офсайд зафиксирован не будет, и вратарь останется один на один с нападающим. В том случае, когда большая часть общества поддерживает бойкот, и это движение имеет ярко выраженных лидеров, организаторов, действующих по заранее разработанному плану, в этом случае, да, бойкот может сработать. Но сегодня большинство оппозиции участвует в выборах и проводит соответствующую кампанию. В таких условиях бойкотировать выборы – это значит подарить голоса власти.

Что касается «улицы», то под этим разные люди понимают разное. Как правило, начиная примерно с 1992 года, оппозиция понимает под этим следующие шаги: собрать на площади Свободы определенное количество людей, довести их до «нужной кондиции», а затем повести их к президентской резиденции, чтобы требовать отставки президента и немедленной смены режима. За 24 года «улица» в этом смысле своей цели не достигла. И я думаю, что это очень хорошо. Потому что, если хотя бы раз штурм резиденции президента, или в скором времени, премьер-министра, завершится успешно, то через два месяца еще одна группа, убедившаяся в том, что смену власти можно осуществить таким путем, предпримет очередную попытку. И так вновь и вновь. Даже если оставить в стороне внешние вызовы, то чисто с точки зрения внутренней жизни это не решает никаких вопросов, ни в экономике, ни в политике.

Но это вовсе не означает, что уличные акции протеста, мирные митинги, пикеты, марши не играют важной роли в политической борьбе. Просто такие платформы не могут быть только средством для предоставления информации (сейчас альтернативных средств достаточно много), и не местом для «импровизаций» политиков, типа – «народ, кто согласен идти на Баграмяна-26», «нет, двинемся к прокуратуре», «нет, правильнее перекрыть улицу». Сторонники уличной борьбы должны иметь заранее разработанный четкий план, в котором она должна являться, как сейчас принято говорить, частью «гибридной» борьбы, подразумевающей и парламентские и пропагандистские элементы.