Как совместить бизнес и культуру

Три модели армянских проектов

Артбридж — книжный магазин-кафе с богатой 16-летней историей — открылся в Ереване с уникальной миссией. Владелица кафе Шакэ Aван не просто занимается предпринимательством — она помогает людям, работающим в сфере искусства, культуры и издательского дела.

В своем интервью изданию «Аравот» Шакэ отметила: «Существует множество подобных заведений по всему миру, но мы — первые, кто открылся в Ереване. Первые три месяца после открытия было довольно сложно убеждать деятелей искусства и художников провести свою выставку в “Артбридже”. Но потом люди оценили демократичный подход заведения и стали прямо выстраиваться в очередь к нам. Мы никому не отказываем: у нас выставляют свои работы как маститые художники, так и студенты-аматоры. Некоторые работы получается продавать, некоторые нет. Сначала мы проводили по выставке раз в месяц, а сейчас они проходят уже раз в десять дней. Это помогает «подогреть» интерес посетителей».Артбридж также стал первым кафе, начавшим продавать билеты на культурные и творческие мероприятия. Другие заведения уже последовали его примеру.

По словам владелицы кафе, они установили высокую планку и добиваются успеха, вызывая своей работой уважение у посетителей. «Мы уважаем посетителей нашего кафе — художников, издателей и просто творческих людей. Не нужно искать конфликт интересов — его нет. В книжном магазине и кафе работает две разных команды. Много лет назад я часто слышала, что проще сделать кафе и магазин в одной зоне, но мне не хотелось, чтобы в книжном магазине пахло едой — ведь войдя в него вы должны попадать в другой мир. Сейчас мы проводим книжные презентации в кафе, так как в магазине для этого слишком тесно. Вначале у нас было очень мало книг, и люди часто смеялись, утверждая, что эта концепция не сработает, учитывая насколько редко люди в наши дни читают. К счастью, в Армении с этим все в порядке, и сейчас мы даже жалеем, что наш книжный магазин такой маленький. Потому мы пришли к решению не выставлять книги на полках, а просто давать посетителям любые понравившиеся им книги.

Мы пытаемся развивать культуру чтения с момента открытия магазина и всегда стремились, чтобы бизнес не шел вразрез с культурными потребностями.Мы не издаем книги, но относимся с уважением к людям их написавшим. Мы стараемся создать гармонию между бизнесом и культурой. Каждый автор или творческий деятель хотел бы показать свои работы широкой публике, потому мы предоставляем им площадку для презентаций и выставок. У нас большой опыт организации выставок и мы помог не одному художнику на обрести признание».

На мой вопрос о том, какая польза стране от данного заведения и что мешает ему расширяться, Шакэ прокомментировала так: «Можете называть меня романтиком, но инвестиции имеет смысл делать только если понимаешь, что будет какая-то отдача. Я считаю, что у нас получается создавать новые возможности и представлять новую культуру. Кафе существует уже 16 лет и его концепцию уже переняли другие заведения, потому можно с уверенностью сказать, что мы создали новую культуру кафе в Армении… Также, вот уже 16 лет у нас предлагаются ежедневные газеты. Одно время рано утром люди могли купить цветы, но газет было не найти. Мы открываемся в 8:30 утра и закрываемся в полночь. Если газетные киоски по какой-то причине утром закрыты, к нам заходят, чтобы провести утро рабочего дня за чашечкой кофе и чтением газеты. Хотя с распространением Интернета новости и начали перекочевывать в сеть, многие люди все еще предпочитают читать новости как на мобильном, так и в газетах. То есть мы помогаем им расширить кругозор. Мы никогда не настаиваем на том, чтобы посетители покупали книги. У нас можно просто посидеть, пролистать книгу и уйти. Кроме того, у нас есть услуга обмена книгами — когда клиент берет одну книгу и оставляет взамен другую. Мы не нуждаемся в рекламе, но предлагаем возможности для продвижения. Кроме того, у нас можно купить подержанные книги по сходной цене, что очень удобно для молодежи. Повторяю, связь между бизнесом и культурой должна быть почти незаметной. Власти для нас — не источник проблем. Законы работают для всех, не только для “Артбриджа”. Если мы не знаем о каком-то постановлении — это наша проблема, а не правительства. К нам приходят посетители разного возраста в разное время суток, и мы делаем все от нас зависящее чтобы каждый чувствовал себя как дома. Для кого-то обслуживать посетителя, который за четыре часа нахождения в кафе заказал только чашку кофе — это не приемлемо. Для нас это не проблема — мы уважаем своих клиентов».

«С тех пор, как я открыл этот книжный магазин, я никогда не сомневался в смелости своих устремлений».

История книжного магазина-кафе «Бюрократ» началась в 2010 году, когда открылся книжный магазин, поставивший себе задачу продвигать армянскую и мировую литературу в Армении.

Самвел Ованнисян, его владелец, в своем интервью изданию «Аравот» рассказал: «С тех пор, как я открыл этот книжный магазин, я никогда не сомневался в смелости своих устремлений. Я, было, засомневался в том, что “Бюрократ” станет коммерчески успешным проектом. Но жители и гости города хорошо его приняли». И добавил с улыбкой: «Хотя прошло уже семь лет, мы до сих пор получаем поздравления с открытием. Эксклюзивность никогда не была нашей целью, мы скорее стремились к инновациям и хотели как-то отличаться от других. Стать убежищем от суеты большого города. Надеюсь, другие последуют нашему примеру и скоро в городе будет больше подобных мест».

«Бюрократ» — любимое место городской элиты, художников и людей, приезжающих на встречи и чтобы посетить культурные мероприятия. Недавно в магазин наведался министр культуры Армен Амирян, чтобы обсудить с его владельцем несколько вопросов — от издательского дела, издания детской литературы и до возможностей развития магазина, включая его расширение и открытие на его базе игрового центра для популяризации чтения. «Министр посмотрел магазин и был приятно удивлен. В свою очередь, нам приятны были его энтузиазм и осведомленность». / по данным публикации на странице магазина в Facebook/. Министр культуры подчеркнул важность открытия в городе новых библиотек и книжных магазинов, где можно было бы хорошо и с пользой провести время. «Такие места прекрасно подходят для семейного досуга. Основной упор, конечно, делается на книги, но там ведь можно продавать канцелярские принадлежности и игрушки, к примеру». Министр отметил, что в этих интересах хотелось бы заручиться поддержкой частных организаций».

Loft с армянским колоритом

Проекты центра Loft завоевали огромную популярность в некоторых странах бывшего СССР, в особенности, в Украине. Loft — это название многофункциональной платформы для популяризации независимого и здорового образа жизни, саморазвития и отдыха. Центр был открыт в Ереване в 2014 году, на церемонии открытия присутствовал президент страны.

Глава центра Аревик Амбарцумян поделилась с нами своими мыслями о вкладе центра в развитие страны.

«За последние два года множество молодых людей, бизнесменов и представителей различных слоев общества активно участвовали в проектах, связанных с саморазвитием. Центр поощряет обмен идеями, помогает развивать различные проекты и стимулировать индивидуальный рост. По сути, Loft стал организацией, где с одной стороны поддерживаются новые идеи, а с другой — предлагаются собственные инициативы и проводятся мероприятия. На наши проекты развития, нацеленные на деревни, откликнулось множество молодых людей из сельской местности, что демонстрирует растущий спрос на услуги центра Loft в различных регионах Армении».

На наш вопрос о том, есть ли какие-то проблемы с его работой она ответила: «Как таковых проблем нет, так как изначально, подразумевая социальную функцию центра, мы провели оценку рисков для их идентификации. Хотелось бы сразу сказать, что условия работы могли бы быть и более благоприятными, если бы инвесторы осознавали потенциал проекта и вкладывались в наше развитие. Для Армении у нас составлен отдельный план развития (один проект Loft работает в Гюмри, запланирован запуск еще одного в Ванадзоре). Наша цель — направить все ресурсы из столицы в отдаленные районы. Потому мы всегда рады инвестициям со стороны частных лиц, частных компаний, фондов и прочих подобных структур. Сейчас мы придаем большое значение региональному развитию сети Loft и тому, чтобы молодые люди имели равные возможности для развития, качественного времяпрепровождения и альтернативного образования. Я более чем уверена, что эта бизнес-модель привлечет внимание некоторых людей, и даже с небольшими инвестициями мы сможем заняться популяризацией здорового образа жизни, а также поддержкой новых талантов и стартапов даже в отдаленных районах страны».

На вопрос о том, верила ли она в потенциал революционных проектов, когда только начинала работу, Аревик Амбарцумян ответила: «Loft — это многофункциональный проект, а потому здесь не может быть мгновенного успеха: требуется мотивация, упорство и вера. У нас были проекты, требующие долгих обсуждений, подробного стратегического планирования и круглосуточной работы, но ни разу мы не усомнились в том, что сможем достичь поставленных целей… Революционность подобных проектов может быть сомнительной, но Loft всегда смело и с энтузиазмом брался за то, что на первый взгляд казалось сложным и даже нереальным… Однозначно, Loft разрушает стереотипы и формирует новое мышление».