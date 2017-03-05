Тигран Мукучян: «В прошлом тоже подобные плакаты устанавливались еще до начала избирательной кампании»

На вопрос газеты «Аравот» 3 марта ответил председатель Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Мукучян



– Со вчерашнего дня политические силы, участвующие в выборах, начали размещать свои плакаты на огромных рекламных щитах. Разве это не нарушение Избирательного кодекса?

– Безусловно, нет. Более того, некоторые политические силы, участвующие в выборах, еще задолго до избирательной кампании начали размещать свои предвыборные плакаты на баннерах, не превышающих пяти квадратных метров. Решением Центральной избирательной комиссии от 28 февраля среди всех партий и блоков были распределены уличные билборды размером более пяти квадратных метров, для размещения на них своих плакатов. И после вступления решения в силу, партии и блоки могли свободно пользоваться своим правом.

Отмечу также, что в соответствии с положениями Избирательного кодекса, период, установленный для избирательной кампании, не ограничивает право на проведение в иные сроки агитации, не запрещенной законом. Избирательные комиссии осуществляют в установленном законом порядке контроль во время избирательной кампании за соблюдением правил проведения агитации, в данном случае, начиная с 5 марта.

Что касается агитационных плакатов, размещаемых на баннерах площадью свыше пяти квадратных метров, отмечу, что они самые подконтрольные в качестве агитационных расходов, так как они размещаются в соответствии с распределением ЦИК. И тот вопрос, не является ли нарушением размещение агитационных плакатов на вышеуказанных рекламных щитах раньше периода, установленного законом для избирательной кампании, звучит для меня необычно и удивительно. Потому что и в прошлом тоже подобные плакаты устанавливались еще до начала периода кампании, в том числе и на щитах, не превышающих пяти квадратных метров, и на стенах предвыборных штабов. А размещение агитационных плакатов является только одним из компонентов агитации.