Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:17 | Март 6 2017

Подарки 10 матерям-героиням на 96 млн драмов от Карена Варданяна

Подарки 10 матерям-героиням на 96 млн драмов от Карена Варданяна

Хотя в Тавушском марзе из-за войны и социальных проблем  численность населения сократилась, но следует также признать,что и оставшихся немало. А главное, они твердо стоят на родной земле. Семьи, живущие вблизи границы не испугались и не отдалили своих  детей от территорий,  прилегающих к ним,  более того, рождаются новые солдаты и матери. Семей с 6-ю и более детьми, которые живут в приграничных общинах Тавушского марза – 10.

В результате обстрелов противника, дома многодетных семей,  живущих в крайней нужде , стали ветхими. Приурочив благотворительную акцию к Международному женскому дню,  владелец “Гранд Холдинга” Карен Варданян  решил протянуть руку помощи героям-матерям и осуществить их самую большую мечту – дом, где будут человеческие условия. 8 семей получили дома в подарок.

Двое, по собственному желанию получили сельскохозяйственную технику. Кроме этого, всех обеспечили необходимой мебелью и бытовой техникой. Было предоставлено так же 14 мелкого и 36 крупного рогатого скота. Для этой благотворительной акции в общей сложности было  потрачено 96 миллионов драмов.

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Рубрики: Бизнес
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