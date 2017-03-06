Подарки 10 матерям-героиням на 96 млн драмов от Карена Варданяна

Хотя в Тавушском марзе из-за войны и социальных проблем численность населения сократилась, но следует также признать,что и оставшихся немало. А главное, они твердо стоят на родной земле. Семьи, живущие вблизи границы не испугались и не отдалили своих детей от территорий, прилегающих к ним, более того, рождаются новые солдаты и матери. Семей с 6-ю и более детьми, которые живут в приграничных общинах Тавушского марза – 10.

В результате обстрелов противника, дома многодетных семей, живущих в крайней нужде , стали ветхими. Приурочив благотворительную акцию к Международному женскому дню, владелец “Гранд Холдинга” Карен Варданян решил протянуть руку помощи героям-матерям и осуществить их самую большую мечту – дом, где будут человеческие условия. 8 семей получили дома в подарок.

Двое, по собственному желанию получили сельскохозяйственную технику. Кроме этого, всех обеспечили необходимой мебелью и бытовой техникой. Было предоставлено так же 14 мелкого и 36 крупного рогатого скота. Для этой благотворительной акции в общей сложности было потрачено 96 миллионов драмов.