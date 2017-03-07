«Рейтинг блока «Царукян» выше, чем у РПА»: оглашены результаты опроса

82.2 процента опрошенных желает, чтобы Карен Карапетян продолжил занимать должность премьер-министра после апрельских парламентских выборов.

На вчерашней встрече с журналистами в пресс-клубе «Заркерак» глава армянского представительства Gallup International Association Арам Навасардян представил результаты проведенного опроса.

С 23 февраля по 2 марта в Ереване и в марзах Армении был проведен тет-а-тет опрос среди 1146 человек. Ошибка выборки составляет три процента.

Представив результаты, в частности, касательно того, какие силы будут представлены в парламенте, господин Навасардян отметил: «В парламент пройдет 4-5 политических сил – «Альянс Царукян», РПА, АРФ Дашнакцутюн, «Елк» и «Свободные демократы».

На вопрос «если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, за кого бы вы проголосовали?», участники опроса ответили следующим образом: «26.4 процента ответили, что проголосуют за «Альянс Царукян», 22.8 процентов – за РПА, 2.7 процентов – за ПАВ, за «Елк» – 4.3, за АРФ Дашнакцутюн – 3.9, за «Свободных демократов» – 3.4, за Конгресс-НПА- 2.6 процентов, за альянс Оганян-Раффи-Осканян – 1.8, за КПА – 1.0 процент».

59.9 процентов участников опроса отметили, что однозначно намерены принять участие в выборах, 7.1 процент – «однозначно нет».

На вопрос, в чем причина такого высокого рейтинга «Альянса Царукян», господин Навасардян ответил: «В ноябре, когда мы представили результаты нашего исследования, картина тогда была почти равной. У ППА в марзах был более высокий рейтинг, чем у РПА в Ереване. Сейчас мы находимся на начальном этапе. Эти две доминирующие партии, у которых довольно высокие показатели, не так сильно отличаются, и предвыборная кампания может многое изменить».

В ходе опроса респондентам были заданы также вопросы о деятельности правительства Карена Карапетяна. Согласно результатам, 81 процент опрошенных положительно оценивает деятельность правительства Карена Карапетяна, тогда как в ноябре прошлого года – до того, как Карен Карапетян стал членом РПА, 84 процента респондентов дали положительную оценку. Работу, выполненную правительством 62.3 процента опрошенных в основном оценивают положительно. 64.5 респондентов отметили, что их ожидания оправдались.