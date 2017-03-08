Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:37 | Март 8 2017

«Уважаемая Мехрибан Арифовна»: Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем 8 марта

«Уважаемая Мехрибан Арифовна»: Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем 8 марта

Президент России Владимир Путин направил письмо в адрес первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Текст письма приводит АзерТАдж, передает издание Haqqin.az.

«Уважаемая Мехрибан Арифовна, поздравляю Вас с Международным женским днем.

Во все времена женщины были хранительницами очага, семейных ценностей и традиций, олицетворяли любовь и верность, душевное тепло и надежду.

Искренне желаю, чтобы в Вашей жизни было как можно больше светлых и радостных дней, и чтобы в делах и начинаниях Вам всегда сопутствовала удача.

Доброго здоровья, успехов, благополучия», — говорится в поздравительном письме российского президента.

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Рубрики: Международные
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