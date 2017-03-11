«Я езид, и об этом свидетельствует запись в моем свидетельстве о рождении»: кандидат от РПА

«Я по национальности езид, и об этом свидетельствует запись в моем свидетельстве о рождении», – заверил в беседе с Aravot.am баллотирующийся по списку РПА Рустам Махмудян. Напомним, что представители езидской общины несколько дней назад публично заявляли, что господин Махмудян – прокурдский деятель, и езидская община его не представляла в качестве кандидата в депутаты. Они утверждали, что выдвигая Махмудяна в депутаты, власти РА поставили целью курдизировать езидов. В беседе с нами господин Махмудян заверил, что слова «прокурдский», «курдизировать» – все это детские выражения, и не укладываются в логику: «По Конституции каждый сам определяет свою национальную принадлежность и вероисповедание. То, что я являюсь представителем езидского народа, подтверждено записью, сделанной в свидетельстве о рождении еще в 1982 году».

Рустам Махмудян заявил, что гордится тем, что он езид. На наш вопрос, какие у него программы, которые он намерен осуществлять для езидской общины после того, как окажется в парламенте, господин Махмудян ответил: «Если считать, что единственным рецептом от всех болезней станет мое депутатство, это не очень справедливо. Я иду в парламент, чтобы заниматься не только вопросами езидов, а всех граждан РА. Конечно, отдавая предпочтение проблемам нацменьшинств». На наш вопрос, неужели у него нет специальных программ для езидской общины, так как представители этой общины обеспокоены тем, что в случае его депутатства езиды окажутся перед серьезными проблемами, господин Махмудян ответил: «Моя программа исходит из всей логики программы РПА, которая может включать волнующие езидскую общину и образовательные, и социальные, и культурные элементы. Я сделаю все, чтобы езиды были вовлечены в государственную, общественную и политическую жизнь».

На наше упоминание, что представители езидской общины утверждают, что они не выступали гарантами кандидатуры господина Махмудяна, наш собеседник в ответ сказал обратное, отметив, что президенту РА было написано письмо за подписью и по инициативе руководителей общин езидонаселенных сел, директоров школ, спортсменов и предпринимателей, и в числе других трех лиц была представлена также и его кандидатура.

Коснувшись своих критиков, например, председателя Союза езидов Масиса Кярама Слояна, господин Махмудян отметил, что такой человек неизвестен ни ему, ни езидской общине: «Спросите у него, на каком юридическом основании он выступает как руководитель Масисской структуры. У этих людей нет никакого статуса, просто люди, занимающиеся скотоводством».