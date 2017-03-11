А если Москва рассердится?

Опять о «взаимовыгодной интеграции отношений ЕАЭС-ЕС»

Армения и Евросоюз завершили переговоры вокруг нового соглашения. Оно будет называться Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Сейчас ведется техническая подготовка к подписанию документа. Соглашение, скорее всего, будет подписано в мае. Переговоры, по всей вероятности, были сложными из-за оговорок Армении, связанных с членством страны в ЕАЭС. ЕАЭС, похоже, стал бременем: власти РА несколько лет назад заявляли во всеуслышание, что должны уважать взятые на себя обязательства в рамках ЕАЭС, а сегодня, когда завершены переговоры вокруг рамочного соглашения, наши власти не упускают случая напомнить о существовании ЕАЭС, предпочитая не говорить о результатах этого членства.

На прошлой неделе в рамках визита в Брюссель президент Армении Серж Саргсян, выступая в Брюссельском отделении Фонда Карнеги за международный мир отметил, что новый договор Армения-ЕС, в первую очередь, политический документ, который свидетельствует о жизнеспособности политики сопоставления различных интересов, так называемой политики “и, и”. «Важно то, что наше сотрудничество имеет ценностную основу. Армения даже в самые трудные моменты истории не ставила перед собой задачи выбора цивилизации. Никто нас не заставляет осуществлять демократические реформы – это наш выбор. Наш народ считает себя в полной мере европейским народом, и наше духовно-культурное наследие, и наш быт – европейские. Не случайно, что и сегодня сотни тысяч армян живут в Европе и являются примерными гражданами, ставя свой талант и трудолюбие на службу этим странам. Это тоже важное связующее звено между Арменией и Европейским союзом»,- отметил Серж Саргсян. Далее президент РА добавил: «Правда, членство Армении в ЕАЭС на начальном этапе наши некоторые западные коллеги восприняли с недовольством, однако я рад, что время всё поставило на свои места. Мы готовы способствовать взаимовыгодному сближению отношений ЕАЭС – ЕС. Армения заинтересована в общеевропейском сотрудничестве. Мы хорошо осознаём, что лучший способ решения существующих проблем – сотрудничество, а политика конфликтов и создания новых разделительных линий не имеет будущего. Сегодняшнее сотрудничество Армении, как члена ЕАЭС, и Грузии, как ассоциированного партнера ЕС, свидетельствует о новых возможностях взаимовыгодных отношений. Армения готова стать в регионе тем стабильным партнёром, который будет способствовать сглаживанию противоречий между крупными акторами, разработке путей, направленных на экономическое развитие и процесс формирования эффективной инвестиционной политики».

Ревность Москвы уже начинает проявляться?

Если Армении удалось достичь договоренностей с ЕС, то это, конечно, положительный факт, более того, если Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве в будущем вступит в силу, то можно иметь реальную надежду на позитивное развитие в том смысле, что власти возьмут на себя обязательство осуществить реальные реформы.

Тогда как положителные результаты членства нашей страны в ЕАЭС наша общественность, по крайней мере, на данный момент еще не видела. Но все равно, наши власти чувствуют себя обязанными говорить о возможностях в рамках ЕАЭС. А может, бесконечное упоминание о ЕАЭС обусловлено тем, что наши власти все еще обеспокоены, что Москва может запретить Армении подписать документ с ЕС?

Тот факт, что российская сторона может преподнести сюрпризы, естественно, никто не может исключить. Тем более, что с российской стороны уже озвучиваются заявления в предупредительной тональности.

На днях на вопрос Радио Азатутюн о том, как в России относятся к тому, что Армения собирается подписать новый документ о сотрудничестве с ЕС, председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников ответил, что если данный документ будет согласован с требованиями Евразийского союза, то нормально относятся: «Однако необходимо поддерживать эти нормы, поскольку мы видим, что происходит, например, в Молдове. Я недавно вернулся оттуда. К сожалению, они после подписания Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом потеряли одну треть своего ВВП и потеряли весь российский рынок, потому что не согласовали. И что они получили взамен? Кроме виз – ничего. И последние выборы показывают, что люди готовы сделать шаг назад… То же самое в Болгарии: никому сейчас не нужны их помидоры и огурцы. С Евросоюзом нужно быть осторожными, для них важен их рынок, такова суть капиталистов».

Как мы видим, власти проявляют осторожность, чтобы не «рассердить» российскую сторону, а она, в свою очередь «предупреждает».

Россия даже не скрывает, что весьма ревностно относится к любому шагу в направлении укрепления отношений с Европой, даже в нашем случае, когда в новом соглашении ЕС-Армения не будет пункта о Глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, который на самом деле был надеждой на экономическое развитие Армении – с перспективой западных инвестиций. Однако даже в других сферах дальнейшие обязательства Армении в деле осуществления реформ, например, в сфере правосудия, защиты прав человека, фактически, могут и не реализоваться, если Москва решит, что Армения не должна подписывать новый документ с ЕС.

Москва почти угрожает – «никого силой не держим»

Наши власти используют любую платформу для того, чтобы заверить о своем намерении использовать потенциал ЕАЭС. Премьер-министр РА на днях принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке. Были обсуждены вопросы, касающиеся интеграционного взаимодействия экономик и дальнейшего развития экономических отношений стран ЕАЭС. Особо важное место было отведено вопросу торговых переговоров между ЕАЭС и третьими странами, в связи с которыми армянская сторона подтвердила готовность Республики Армения к активному вовлечению в переговорный процесс ЕАЭС-Иран и его продвижению. Премьер-министр РА Карен Карапетян в своем выступлении в частности отметил: «Более чем уверен, что мы все еще полноценно не используем потенциал, которым располагает Евразийский экономический союз. Армения намерена последовательно и скоординированно работать в этом направлении».

В то время, как Беларусь и Казахстан время от времени выражают свое недовольство по поводу политики Москвы, экономического давления, власти Армении все время подчеркивают, что потенциал ЕАЭС не используется в полной мере. По всей видимости, власти Армении имеют в виду неблагоприятную экономическую атмосферу, с которой сталкиваются наши экспортеры, например, на рынке РФ.

Кстати, на днях Евразийская экономическая комиссия опубликовала статистические данные об итогах внешней и взаимной торговли государств – членов Евразийского экономического союза за 2016 год, согласно которым в течение 2016 года взаимная торговля между странами-членами снизилась на 6,7 процентов или на 3 млрд. долларов. Параллельно этому сократилась также внешняя торговля стран-членов ЕАЭС с третьими странами. По всей видимости, именно поэтому Москва пытается предотвратить возможное недовольство стран-членов союза.

В Бишкеке в ходе встречи премьер-министров стран ЕАЭС глава правительства РФ Дмитрий Медведев напомнил о «преимуществах», которые имеют страны-члены ЕАЭС. Он заявил, что они имеют возможность получить российский газ по более низкой цене: «Если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего союза, или, представим себе, вышли из него, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам – порядка 200 долларов за тысячу кубометров. Вот и все. И не нужно ничего доказывать, упражняться в подсчетах. Все было бы существенно, гораздо дороже»,- отметил глава российского правительства и добавил: «Об этом нужно помнить, когда принимаются решения, которые блокируют или тормозят нашу интеграцию. В конце концов, здесь насильно никто никого не держит».

Медведев, фактически, в Бишкеке дал понять, что в рамках ЕАЭС ни одна из стран-участниц не должна выражать несогласие, подчеркнув, что «интеграция имеет наднациональную природу».

Судя по месседжам из Москвы, в ЕАЭС, мягко говоря, сейчас не лучшие времена.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»

09.03.2017г