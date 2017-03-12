ЕС урезает Анкаре миллиардные выплаты на евроинтеграцию: заявления еврокомиссаров

Deutsche Welle. Евросоюз принял решение заблокировать выплаты по ряду проектов, направленных на интеграцию Турции в европейское пространство. “Мы юридически обязаны соотнести финансовую поддержку с тем прогрессом, которого достигает страна”, – заявил в интервью агентству dpa еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан (Johannes Hahn) в субботу, 11 марта.

“Негативные тенденции начались еще до июльского путча, – отмечает Хан, – они противоречат не только стандартам ЕС, но и международному праву”. Запланированная финансовая помощь Турции со стороны Евросоюза в период с 2014 до 2020 года составляет 4,45 миллиарда евро. Из этой суммы Брюссель на данный момент перевел Анкаре 167 миллионов евро.

Деньги в обмен на прогресс

Европейская финансовая помощь призвана помочь Турции достичь необходимых стандартов для дальнейшей интеграции страны в европейском пространстве. Выплаты привязаны к конкретным проектам, крупнейшим из которых является “Реформы по подготовке к членству в ЕС” – на эти цели Евросоюз собирался выделить 1,58 миллиарда евро.

Однако “Турция движется не в сторону Европы, а в противоположном направлении”, отметил Йоханнес Хан, что, по его словам, не может не повлечь за собой последствий. Деньги должны “открыть двери в Европу, а не служить противоположным целям”, заявил и еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger).

Полной ясности относительно того, какие именно выплаты и на какой срок замораживает Брюссель, пока нет. Возможно, решение будет принято на ближайшей встрече глав МИД ЕС. В то же время Евросоюз не прерывает диалога с Анкарой и желает помочь Турции в построении правового государства. Однако, как отметил еврокомиссар Хан, “переговоры о вступлении Турции в ЕС фактически остановлены”.

Фото – Deutsche Welle