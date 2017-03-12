Правительство Нидерландов: поведение турецкого министра «безответственно»

Deutsche Welle. Канцелярия премьер-министра Нидерландов Марка Рютте обнародовала в ночь на воскресенье, 12 марта, официальное заявление, в котором дала оценку инциденту с министром по делам семьи и социальной политике Турции Фатмой Бетюль Сайян Кайей. В документе действия турецкого политика названы “безответственными”.

Нидерландские власти напоминают, что находились в контакте с Анкарой и неоднократно обращали ее внимание на то, что не следует ставить под угрозу “общественный порядок и безопасность” королевства. Угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана принять “ответные меры” после запрета на въезд в Нидерланды главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу фактически сделали “невозможными поиски разумного решения” для выхода из сложившейся ситуации и снижения напряженности, подчеркивается в документе. Нидерланды предупреждали, что прибытие Фатмы Кайи является “нежелательным”, указывается далее в заявлении. “Тем не менее она решила осуществить поездку”, – констатируют в канцелярии.

После прибытия министра в Роттердам, где располагается генконсульство Турции, ей “были предоставлены все возможности”, чтобы покинуть город. В дипмиссии ей также, по данным нидерландской стороны, предлагали пойти на аналогичный шаг. Решение о том, что турецкий политик будет препровождена в Германию, было принято по итогам “двусторонних консультаций”, уточнили в правительстве.

“Нидерланды остаются привержены диалогу с Турцией”, – подчеркнули в канцелярии Рютте.

В свою очередь, мэр Роттердама Ахмед Абуталеб жестко отреагировал на слова Эрдогана, назвавшего местные власти наследниками “фашистов и нацистов”. Он напомнил турецкому президенту, что занимает пост градоначальника “в стране, которую бомбили нацисты”.

Турция грозит ответными мерами

Между тем турецкие власти пригрозили Нидерландам ответными мерами. Премьер-министр страны Бинали Йылдырым назвал неприемлемым то отношение к членам турецкого правительства, которое продемонстрировали Нидерланды.

“Наши так называемые европейские друзья, которые при каждой возможности говорят о демократии, свободе слова, правах человека, не прошли проверку в свете нынешней ситуации”, – говорится в заявлении премьера. Он также подчеркнул, что такие инциденты помогут Турции разобраться, кто действительно ее друг, а кто нет. Одновременно политик призвал членов турецкой общины в Германии и Нидерландах сохранять спокойствие.

На снимке – премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Фото – Deutsche Welle)