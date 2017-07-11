Армен Ашотян: «Минской Группе ОБСЕ нужно спасать собственное политическое лицо»

«Сколько можно терпеть, мягко говоря, безответственное и авантюрное поведение, когда оно сопровождается человеческими жертвами?», – заявил в ходе вчерашней беседы с журналистами в парламенте председатель комиссии НС Армении по внешним отношениям Армен Ашотян. Вопрос касался предстоящей встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вене.

По мнению Армена Ашотяна, организации-посредники обязаны спасти собственное политическое лицо, так как невозможно терпеть и делать вид, что не замечаешь авантюрной политики, проводимой режимом Алиева, которая направлена не только против народа Армении и Арцаха, но и наносит удар по доверию к авторитетным международным структурам и снижает их вес на международной арене, что является важным вопросом для Армении и сопредседателей МГ ОБСЕ.

«Ход переговорного процесса показывает, что сегодня от международного сообщества, в частности, МГ ОБСЕ ожидаются не действенные усилия, а эффективное принуждение азербайджанской стороны к возвращению к выполнению Венских и Санкт-петербургских договоренностей. Без среды, переговорной и региональной обстановки невозможно говорит о предметных деталях урегулирования проблемы. Образно говоря, сегодня ведутся переговоры вокруг восстановления переговоров», – сказал Армен Ашотян.

Обязательным условием для возвращения к собственно переговорам Армен Ашотян считает обеспечение режима сохранения безопасности, расширение мандата миссии, одобренного Минской Группой ОБСЕ, наличие механизмов контроля и мониторинга по предотвращению приграничные инцидентов или в случае возникновения напряженности, де-юре указывающих на виновную сторону.

В то же время он считает предпочтительней любую дипломатическую активность, чем приостановление или прекращение переговорного процесса, так как одной из целей азербайджанской стороны является прекращение дипломатического переговорного процесса для легитимации собственного желания возобновить масштабные военные действия: «Мы последовательно держим, и будем сохранять, в повестке процесс выполнения Венских и Санкт-Петербургских соглашений. Встреча министров иностранных дел дает возможность возвратиться в конструктивное русло процесса».