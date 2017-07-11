Арпине Ованнисян: «Судьи принимают решения об аресте в качестве меры пресечения, чтобы избежать, проблем»

Во время обсуждения в парламенте ежегодного доклада Защитника прав человека, вице-спикер Национального Собрания Арпине Ованнисян затронула тему ходатайств об аресте в качестве меры пресечения.

Она отметила, что согласна с Арманом Татояном, и практика положительных решений по ходатайствам о применении ареста должна быть изменена: «Я считаю, что омбудсмен прав, и арест следует считать и рассматривать, как последнее средство, а не как широко распространенную практику удовлетворения ходатайств. И генеральный прокурор, и омбудсмен отметили уголовно-процессуальный кодекс, и мы должны сделать все, что данный кодекс как можно скорее был здесь обсужден и исправлен».

По словам Арпине Ованнисян, судьи регулярно принимают решения об избрании ареста в качестве меры пресечения, чтобы избежать проблем: «Даже в тех случаях, когда они считают, что могут не использовать эту меру, они отдают ей предпочтение. Если мы создадим в уголовно-процессуальном кодексе альтернативу, домашний арест и прочее, то получим действенный инструментарий, дающий возможность изменить практику».