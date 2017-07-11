Костанян уверяет, что отдал бы под суд «Мукучяна Тиграна», если бы он дал ход бумажкам из мусорной урны и нарушил бы права РПА – видео

Бывший генеральный прокурор, депутат от РПА Геворг Костанян, коснувшись вчера в своем выступлении в парламенте критики со стороны оппозиции в адрес председателя ЦИК Тиграна Мукучяна по поводу злоупотреблений административным ресурсом, предвыборных взяток и скандальных аудиозаписей, сказал, что складывается такое впечатление, словно Мукучян является генеральным прокурором: «Все мы слышали эту аудиозапись, в курсе. Этот вопрос не относится к ведению Центральной избирательной комиссии, это задача правоохранительной системы».

Костанян считает, с политической точки зрения, разумно иметь подобную аудиозапись и поставить соперника в неловкую ситуацию, но с правовой точки зрения – нет: «У меня бы, как у члена избирательной комиссии, как гражданина возник бы вопрос – а может быть эти аудиозаписи фальшивые, может быть, эти аудиозаписи неполные, и было вмешательство, с точки зрения изменения содержания? Может быть, аудиозаписи были сфабрикованы преднамеренно и затем представлены обществу, как факты? Может быть так, а может быть, и нет. Но Тигран Мукучян не тот человек, который должен давать ответы на эти вопросы. Для этого есть орган предварительного следствия, прокуратура, генеральная прокуратура. Если бы эти вопросы вы предоставили генеральному прокурору, то получили бы исчерпывающий ответ, нежели тот, который вы ожидаете от Тиграна Мукучяна».

Никол Пашинян опубликовал список полицейских полка ППС, составленный руководством полка и отправленный факсом, который он нашел в мусорной урне. Костанян указал, что если офицеры полка ППС составляли список, то это классический пример злоупотребления властью, если это так: «Но не Тигран тот человек, кто должен говорить, что это злоупотребление властью, да еще и давать этому правовую оценку. Для этого есть прокуратура. Может быть, эти списки есть, а, может, это фальшивка».

Согласно Костаняну, не может «бумажка», добытая из мусорной урны, становиться основанием для юридических последствий: «Если бы Тигран Мукучян начал осуществлять юридические процедуры на основании найденных в мусорном ящике документов, так, чтобы были нарушены права других участников выборного процесса, я сам бы его отдал под суд».