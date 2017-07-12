Причины провала

Шаги, предпринятые Азербайджаном в начале июля и направленные на обострение ситуации на линии соприкосновения, вроде не дали того политического и пропагандистского эффекта, к которому стремилось руководство соседней страны. Не оказалось серьезных доказательств мифа о «кровожадности армян». Это имеет общие и частные причины. Общая причина заключается в том, что, с одной стороны, Азербайджан каждый день заявляет – вот сейчас мы силой оружия захватим Карабах, Зангезур, Гекчу и Эриван, а с другой стороны говорит, что они миролюбивы и первыми стреляют армяне.

Эти противоречия в позиции, мне кажется, не способствуют приобретению пропагандистских дивидендов.

Частная причина неудачи Азербайджана заключается в том, что сегодня очень трудно скрыть или исказить реальность. Ясно, что для стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чьи спутники в онлайн-режиме следят за событиями, происходящими в любом уголке мира, знать правду не было проблемой и 10, и 20 лет назад. Но восстановить картину случившегося и представить всему миру спустя несколько часов не проблема и для таких стран, как мы. Кроме того, граница армянской стороны оборудована так, что все фотографируется и в случае необходимости публикуется.

Военно-политические акции Азербайджана, которые были призваны, в частности, на отвлечение внимания от продажи оружия исламистам и недовольства Запада по поводу прав человека, не достигли цели и по той причине, что возникли трудности в отношениях этой страны и с Россией (предполагаю, временные). Причина разногласий, согласно экспертам, «газовое соперничество». А это та сфера, где в настоящее время интересы этих двух стран не совпадают. В данный момент Азербайджан не получил от России «добро» на обострение ситуации, а без этого согласия он не получает необходимой дипломатической, политической и пропагандистской поддержки. Это не значит, что завтра или послезавтра такое «добро» не будет получено.

И, в конце концов, армянская сторона тоже вроде меняет свою тактику. Азербайджан должен почувствовать, что в случае любого, даже самого незначительного посягательства, ответ будет жестоким, и на ответный вой, во всяком случае, мы не обратим внимания. Даже если ООН примет не 4, а 144 резолюции.