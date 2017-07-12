«Чтобы выйти на улицы, тебе нужен народ, а этот народ отдал голос за РПА, вот что значит быть легитимным»: Сасун Микаелян

На днях депутат фракции блока «Елк» Сасун Микаелян во время беседы с журналистами в парламенте объявил, что парламентские выборы были нелегитимными, по сути, противореча позиции блока «Елк».

В связи с этим Aravot.am напомнил Сасуну Микаеляну, что его партия не считает, что выборы были нелегитимными, и когда он говорит, что выборы не были законными, это означает, что за этим должны были последовать действия, которых они не совершили, им следовало опротестовать результаты.

На наше замечание, что здесь есть противоречие между его заявлениями и членов команды, почему тогда они не выступили с протестом и не вышли на улицы, если считают результаты нелегитимным, Сасун Микаелян ответил так: «То есть, вопрос легитимности и нелегитимности определяется выходом на улицы? Чтобы выйти на улицы, тебе нужен народ, а этот народ отдал голос за РПА. Вот что значит быть легитимным. И мы после этого не разочаровались и продолжаем свою борьбу, чтобы довести до сознания людей, что нужно выбираться из этой ситуации, избавиться от этих властей».